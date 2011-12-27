واعظی: حادثه 9 دی بر دیگر کشورهای جهان تاثیر گذاشته است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از 2 نرم‌افزار نمایه «سراب سبز» و «بصیرت» صبح امروز با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و دبیر شورای فرهنگ عمومی و محمدرضا اخضریان کاشانی مدیرعامل موسسه نمایه در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار شد.

واعظی در این برنامه گفت: وقتی در بررسی تاریخ به یک رویداد تاریخی مانند 9 دی می‌رسیم، می‌توان از منظرهای مختلفی به آن نگاه کرد که زوایای اقتصادی، اجتماعی و تاریخی برخی از این مناظر هستند. یکی دیگر از این مناظر که می‌توان از آن به موضوع نگاه کرد، دانش انسان‌شناسانه است. از جهت جامعه‌شناسی هم می‌توان به 9 دی نگاه کرد. در طول مدتی که از این حادثه می‌گذرد،‌ اقتصاددان‌ها، جامعه‌شناس‌ها و انسان‌شناس‌ها سعی کرده‌اند مساله 9 دی را تحلیل کنند ولی شخصا معتقدم باید به عنوان یک رویداد تاریخی به 9 دی نگاه کنیم و آن را از منظر فلسفه تاریخ بررسی کنیم.

وی افزود: می‌توان به مسائل از دید مادی و یا از دید الهی نگاه کرد. اگر تحلیل‌گران هنگام بررسی هر مساله‌ای مانند 9 دی، نگاه مادی داشته باشند، یک گونه موضوع را تحلیل می‌کنند و اگر دیدشان الهی باشد، تحلیل دیگری خواهند داشت. ما با اعتقاداتمان وقتی به این موضوع نگاه می‌کنیم،‌ می‌دانیم که این عالم بی‌هدف خلق نشده و انسان هم بی‌دلیل اشرف مخلوقات نیست. قرار است یک آمادگی در بشر رخ بدهد و برای رشد نهایی آماده شود که آن ظهور امام زمان (ع) است.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ادامه داد: ما در موضوع 9 دی آمادگی برای ظهور را چگونه می‌بینیم؟ مساله بعدی توجه به جغرافیای انسانی است که حوادث و وقایع در آن‌ها رخ می‌دهند. روایت‌هایی وجود دارند که وضعیت مردم را در عصر ظهور ترسیم می‌کنند و روایت‌هایی هم درباره نقش ایرانیان در آن زمان و امر ظهور وجود دارد. ما در شورای فرهنگ عمومی 7 مولفه را در زمینه رسالت ایرانیان در عصر ظهور تدوین کردیم. بالاخره این موضوع مهم است که 9 دی، 30 سال بعد از انقلاب اتفاق افتاد و باید توجه به مسائلی هم که امروز در جهان رخ می‌دهد، داشته باشیم. توجه به مسائلی مانند جغرافیای انسانی حادثه 9 دی، هم بر کشور خودمان و هم بر دیگر کشورهای جهان تاثیر دارد.

واعظی ادامه داد: نزدیک به ایام انتخابات مجلس هستیم و از موسسه نمایه به خاطر ساخت و تولید این 2 نرم‌افزار تشکر می‌کنم. چون جامعه ما باید دوست و دشمن خود را بشناسد و این نرم‌افزارها می‌تونند در ارتقای سطح بصیرت جامعه تاثیرگذار باشند.