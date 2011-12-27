حسینی: از هیاهوی BBC و صدای آمریکا نگران نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از 2 نرم افزار نمایه سراب سبز و بصیرت، صبح امروز سه‌شنبه 6 دی‌ماه با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و دبیر شورای فرهنگ عمومی و محمدرضا اخضریان کاشانی مدیرعامل موسسه نمایه در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار شد.

اخضریان کاشانی در این برنامه گفت: من اهل تعریف و چاپلوسی از کسی نیستم. معتقدم نهاد کتابخانه‌های کشور را باید به دو دوره بعد و قبل از آقای واعظی تقسیم کرد. در این برنامه می‌خواهیم از آقای واعظی تقدیر کنیم. هدیه مادی هم نداریم تا به کسی بدهیم اما می‌خواهیم چفیه مقام معظم رهبری را که از خودشان گرفته‌ایم به آقای واعظی تقدیم کنیم. از آقای حسینی هم درخواست داریم تا برای اجرای برنامه‌های تقدیر از مدیران برجسته فرهنگی کشور، مشارکت کنند و این موضوع را مورد توجه قرار بدهند چون مدیران کلان کشور، آن قدر مشغول هستند و نقش‌شان مهم است که دیده نمی‌شوند و مورد تقدیر قرار نمی‌گیرند.

در ادامه وزیر ارشاد چفیه رهبر انقلاب را به واعظی اهدا کرد.

حسینی در این برنامه گفت: بعد از سخنان رهبر انقلاب درباره بصیرت، نباید شاهد برنامه‌های سفارشی و شعار باشیم. بلکه این موضوع باید عبرت‌انگیز و مایه بصیرت باشد. وقایعی مانند 9 دی وجود داشته‌اند و هرچه از انقلاب فاصله بیشتری می‌گیریم، نیاز به درک بالاتری احساس می‌شود. همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، در زمان پیامبر(ص) مسلمانان عزم و اراده داشتند و آماده بودند تا پا در رکاب بگذارند. به عبارتی آن زمان صفوف اسلام و کفر کاملا مشخص بود.

وی افزود: به عنوان مثال در جنگ خندق، تشخیص دشمن خیلی سخت نبود. خندقی در میان بود که این سمتش مسلمانان بودند و سمت دیگرش کافران. اما در زمان حضرت علی(ع) دیگر خندقی در کار نیست. ابوسفیان هم اعلام می‌کند که من مسلمان شده‌ام و به این ترتیب، فتنه‌های بزرگ به پا می‌شود. دیگر جنگ با کفر علنی مطرح نیست و جنگ بین خود مسلمانان برپا می‌شود. طلحه و زبیر شخصیت‌های کوچکی نبودند که در رکاب پیامبر شمشیر زده بودند اما به جبهه باطل رفتند. به همین دلیل و دلایل مشابه است که تشخیص حق و باطل برای مردم سخت می‌شود.

وزیر ارشاد گفت: دیگر با شعار هبل و بت‌های دیگر با اسلام مقابله نمی‌شد بلکه با قرآن سر نیزه پیش آمده بودند. در زمان ما هم این مسائل وجود دارد. دیگر برای همه مشخص شد که بحث اصلی، انتخابات و دولت نبود بلکه هدف اصلی نظام بود. کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس، 50 یا 60 سال بعد از وقایع مهم مانند کودتای 28 مرداد، اسناد آن را منتشر می‌کنند. از انتخابات سال 88 تا امروز هم وقایع زیادی هست که هنوز پشت پرده‌شان مشخص نشده است ولی باز برخی موضع‌گیری‌هایی که انجام شد ناشی از این بود که کار را تمام شده می‌دانستند.

حسینی در ادامه گفت: دشمنان بعد از این وقایع، دیدند نمی‌توانند از خارج از کشور کاری صورت بدهند. چون 8 سال جنگ با صدام را دیده بودند که البته جنگ با صدام نبود، جنگ با بسیاری از کشورها بود. در آینده هم ممکن است اتفاقاتی مانند آن‌چه چند سال پیش رخ داد، پیش بیاید. اما یکی از افتخارات ما این است که هر سال در کشورمان انتخاباتی برگزار شده است. ممکن است کسی هم در انتخابات مختلف کشور اعتراض داشته باشد. بازشماری‌هایی بوده و به شبهات پاسخ داده شده است. در بعضی شهرها و روستاها بر سر انتخابات درگیری‌های قومی و تعصبی پیش آمده که البته طبیعی است و در همه کشورهای دنیا هم رخ می‌دهد، ولی در آن شهرها و روستاها، فردای برگزاری انتخابات، این مسائل تمام می‌شد.

وی گفت: چون هیچ‌کس نمی‌تواند نظرش را به دیگری تحمیل کند و امروز دیگر زمان رئیس قبیله گذشته است. هر کسی صاحب فکر است و کسی نمی‌تواند رایش را به افراد دیگر تحمیل کند. اما قبل از انتخابات و قبل از انتخابات و در روز عاشورا کاملا مشخص شد که مشکل با اصل نظام است . در دوران اصلاحات و دوم خرداد هم به این سمت رفته بودند که درباره اصل نظام رفراندوم برگزار شود. قصدم از بیان این سخنان این است که هدف فقط جایگاه ریاست جمهوری نبود. خوشبختانه با رهبری رهبر انقلاب مسائل مرتب شدند و مردم هم با بصیرت خودشان صف‌کشی کردند و ریزش‌ها از همان ابتدا صورت گرفت.

وزیر ارشاد ادامه داد: چون افراد آشوب‌گر آن 15 میلیون نفر نبودند. آ‌ن‌ها آمدند رای دادند و به وظیفه‌شان عمل کردند. اما دیدید که عکس امام خمینی(ره) را به آتش کشیدند و به پایگاه بسیج حمله کردند. بسیج که دیگر از درون خود مردم جوشیده است. چرا به بسیج حمله کردند؟

حسینی گفت: امسال برنامه‌های فرهنگی در آستانه 9 دی بسیار زیاد است. قرار است 37 تئاتر اجرا شود و نمایشگاه آثار تجسمی با 1307 اثر برپا شود. اجرای سمفونی بصیرت هم از دیگر بخش‌های هنری در نظر گرفته شده برای این ایام است. نویسندگان و شاعران هم در این مدت، کتاب‌ها و آثار فراوانی تولید کردند. در جشنواره فیلم فجر امسال هم یک فیلم در این زمینه حضور خواهد داشت.

وی با اشاره به معانی لغت بصیرت در زبان عربی گفت: بصیرت معانی مختلفی دارد. شناخت قلبی یا باور در شخصی که به نور قدسی منور است، از معانی این لغت هستند. باید به این موضوع توجه کنیم که لغزش یک امر طبیعی است و نباید فردی را به این دلیل که چرا به آن سمت رفتی، نکوهش کرد. ولی اگر تقوا داشته باشیم، خداوند انسان را هدایت خواهد کرد. بالاخره ما یک کشور عادی نیستیم چون همه عصبانیت آمریکا و غرب از ما به این دلیل است که ایستاده‌ایم و این ایستادگی موجب بیداری باقی کشورها هم شده است. به همین دلیل از هیاهوهای بی بی سی، صدای آمریکا و شبکه‌های اسرائیلی نگرانی نداریم. اگر ساکت باشیم و کاری نکنیم، آن‌ها هم ساکت می‌شوند.

وزیر ارشاد در بخشی از سخنانش گفت: اگر زمان انتخابات برسد و کسی بگوید من انتخابات را تحریم می‌کنم، یعنی مقابل حرف امام خمینی(ره) ایستاده است حتی کسی که زمانی در کنار ایشان بوده است. چون فردی بود که در پاریس و سال‌های پیش از انقلاب با امام خمینی بود، به دلیل انحراف، اعدام شد.

حسینی در پایان گفت: درباره پیشنهاد آقای کاشانی درباره تقدیر از مدیران برجسته کشور هم سعی خود را به کار خواهیم گرفت.

در ادامه دو نرم‌افزار مورد نظر در برنامه، با حضور حسینی، واعظی و اخضریان کاشانی رونمایی شدند و موسسه نمایه هم هدیه‌ای با نقش الله به حسینی اهدا کرد.