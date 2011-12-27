  1. استانها
  2. تهران
۶ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۲۷

صادقی:

تأمین ریالی تولیدکنندگان از طریق عرضه اوراق قرضه در حال انجام است

تهران - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: بحث تأمین ریالی تولیدکنندگان از طر یق عرضه اوراق قرضه توسط بانک صنعت و معدن به عنوان بانک عامل در حال انجام و پیگیری است.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله صادقی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی پرند افزود: تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی از طریق صندوق توسعه ملی و همچنین عرضه اوراق قرضه توسط بانک صنعت و معدن در حال پیگیری است.

وی گفت: مهمترین شکل واحدهای تولیدی، منابع مالی بویژه سرمایه در گردش است و همواره بر لزوم تأمین آن از طروق مختلف از جمله همکاری بیشتر بانکها تأکید می شود.

گفتنی است در این بازدید رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران از شهرک صنعتی پرند پنج واحد تولیدی پارسیان ترمز، پایکار بنیان پاتل، ایلیا استیل، پادیران و برین پلاست مورد بازدید قرار گرفتند.

کد مطلب 1494593

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها