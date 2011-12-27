تأمین ریالی تولیدکنندگان از طریق عرضه اوراق قرضه در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله صادقی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی پرند افزود: تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی از طریق صندوق توسعه ملی و همچنین عرضه اوراق قرضه توسط بانک صنعت و معدن در حال پیگیری است.

وی گفت: مهمترین شکل واحدهای تولیدی، منابع مالی بویژه سرمایه در گردش است و همواره بر لزوم تأمین آن از طروق مختلف از جمله همکاری بیشتر بانکها تأکید می شود.

گفتنی است در این بازدید رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران از شهرک صنعتی پرند پنج واحد تولیدی پارسیان ترمز، پایکار بنیان پاتل، ایلیا استیل، پادیران و برین پلاست مورد بازدید قرار گرفتند.