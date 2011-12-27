پخش "عالم آل یاسین" از رادیو قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی بخشی از حیات علمی سیاسی امام محمدباقر(ع)، جایگاه امام و امامت در قرآن کریم و اشاره به نهضت علمی حضرت که استمرار جنبش عاشوراست، محورهای موضوعی ویژه برنامه روز میلاد امام محمدباقر(ع ) است که فردا چهارشنبه 7دی ماه از ساعت 10:10 به مدت 55 دقیقه به طور زنده پخش می شود.

در این برنامه که با عنوان "عالم آل یاسین" پخش خواهد شد، ضمن فضاسازی شاد معنوی، حضرت امام محمدباقر(ع) به عنوان الگوی علمی در همه زمان ها معرفی و جایگاه رفیع آن حضرت به عنوان پیشوای دانایی تبیین می‌شود.

آموزه اصلی این ویژه برنامه این است که اسلام در همه اعصار و برای همه نسل ها وامدار سیره علمی و عملی معصومین(ع) است و بخشی از ابعاد شخصیتی امام محمدباقر(ع) به عنوان شکافنده علوم در این برنامه به کارشناسی حجت الاسلام هادی خسروی تبیین می شود.

"عالم آل یاسین" هدیه ای از گروه مناسبت های ویژه شبکه رادیویی قرآن است.