اعلام محورهای تخصصی دومین کنفرانس هالیوودیسم و سینما

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین کنفرانس بین المللی هالیوودیسم و سینما در قالب پنج محور اصلی شامل: " روایتگری در سینمای هالیوود"، "نقش سینما در بیداری جهانی"، " آینده سازی در هالیوود"، " نقش هالیوودیسم و انحطاط بشریت"، "هالیوودیسم و صهیونیسم" طراحی و برنامه ریزی شده و شامل زیر مجموعه های متعدد است.

برپایه این خبر، محورهای این کنفرانس بین المللی که همزمان با سی امین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر برگزار می شود به این ترتیب است:

"روایتگری در سینمای هالیوود"با محورهایی چون:"هالیوود و تحریف واقعیت های جهان"،"هالیوود وتخریب اذهان عمومی"، "راهکارهای مقابله با روایتگری هالیوودی"



"نقش سینما در بیداری جهانی" با محورهای"بررسی پیام های جنبش های اعتراضی اخیر امریکا و اروپا به منظور تولید آثار سینمایی"، "راهکارهای حمایت از جنبش ضد وال استریت"، " راهکارهای استفاده از سینما برای گسترش موج بیداری جهانی"

"آینده سازی در هالیوود" با محورهای" هالیوود و ترسیم آینده جهان"، "هالیوود و آخرالزمان "، " راهکارهای مقابله با تصویر هالیوودی از آینده جهان"



"نقش هالیوودیسم و انحطاط بشریت" با محورهای "هالیوود، داروینیسم و لیبرالیسم "، "هالیوود، سوء استفاده از زنان و فروپاشی خانواده"، "هالیوود و دین ستیزی"، "هالیوود، خشونت و تروریسم"، " روش های مقابله با سبک زندگی هالیوودی"

"هالیوودیسم و صهیونیسم"با محورهای "هالیوود و پروتکل های صهیونیسم"، " هالیوود و هلوکاست" ، "هالیوود، اسلام ستیزی و ایران هراسی"، فلسطین روی خط آتش هالیوود"، " تاکتیک های مقابله با لابی صهیونیستی در سینما"

اولین کنفرانس بین المللی هالیوودیسم و سیینما با تشکیل دبیرخانه با محورهایی پیرامون موضوعاتی نظیر: روابط صهیونیسم و هالیوود – جنگ ، تروریسم و هالیوود – اسلام ستیزی و ایران هراسی در هالیوود- روابط سازمانهای نظامی اطلاعاتی،امنیتی با هالیوود- هالیوود و آخر الزمان – هالیوود و شیطان پرستی (سیطنیزم)- مدل زندگی آمریکایی در هالیوود و ... سال گذشته همزمان با بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر در برج میلاد برگزار شد که دستاوردهای بسیار مناسبی را پیرامون موضوعات خود به همراه داشت و بازتاب های موثری را هم در رسانه های داخلی و خارجی بوجود آورد و با استقبال گسترده روبرو شد.

سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجربا رویکرد " اخلاق، آگاهی و امید" از روزهای 12 تا 22 بهمن در تهران و استان های مختلف کشور برگزار می شود.

