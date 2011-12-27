24 درصد ایرانیها در آستانه ازدواج/ افزایش آمار وقایع چهارگانه حیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محزون در نشست خبری که روز سه شنبه به مناسبت هفته ثبت احوال برگزار شد افزود: در 9 ماهه ابتدای سال جاری یک میلیون و 35 هزار و 848 ولادت به ثبت رسیده که 531 هزار و 38 مورد پسر و 504 هزار و 810 مورد نیز مربوط به ولادت دختران بوده است.

وی تاکید کرد: 816 هزار و 136 مورد ولادت در مناطق شهری و 219 هزار و 712 مورد نیز در مناطق روستایی کشور به ثبت رسیده که در مجموع آمار ولادت نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش 1.4 درصدی برخوردار بوده است.

به گفته محزون بیشترین ولادت ثبت شده در گروه سنی 25 تا 29 سال بوده که نسبت به سال قبل 2.6 درصد افزایش یافته است.

وی به آمار فوتی ها اشاره کرد و گفت: 251 هزار و 132 مورد آمار فوتی ها به ثبت جاری رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش یک درصدی برخوردار بوده است.

به گفته محزون در سال جاری 513 هزار و 676 مورد ثبت فوتی داشته ایم که این مابه التفاوت به دلیل ثبت فوتی های معوقه بوده است.

مدیر کل دفتر اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال تاکید کرد: 142 هزار و 981 مورد مربوط به مردان و 108 هزار و 151 مورد نیز فوت زنان ثبت شده است به طوری که گروه 85 ساله ها و بیشتر 13.8 درصد کل فوتی های سال جاری را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: بیماریهای قلبی عروقی با 94 هزار و 503 مورد بیشترین علت فوت بوده و بعد از آن نیز سرطان و تومور با 21 هزار و 342 نفر و بیماریهای تنفسی نیز با 16 هزار و 702 واقعه فوت به ثبت رسیده در رده های بعدی علت فوت بوده اند.

محزون به آمار ازدواج در نه ماهه اول سال نیز اشاره کرد و گفت: طی این مدت 706 هزار و 469 مورد ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش 1.1 درصدی برخوردار بوده است.

به گفته وی طی این مدت 105 هزار و 150 مورد واقعه طلاق نیز به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه آن از افزایش 4.3 درصدی برخوردار بوده است.

محزون افزود: به ازای هر 7.3 درصد ازدواج یک واقعه طلاق به ثبت رسیده که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه آن از افزایش 4 دهم درصدی برخوردار بوده است.

وی گفت: در 50 سال اخیر جمعیت کشور 4 برابر شده به طوری که از 18.9 میلیون نفر در سال 35 به 75 میلیون نفر در سال جاری رسیده است که 70 درصد جمعیت کشور در مناطق شهری و مابقی نیز در مناطق روستایی قرار دارد.

مدیرکل دفتر اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال تصریح کرد: 40 درصد جمعیت کشور که بیشترین حجم جمعیت را شامل می شوند مربوط به گروه سنی 30 تا 64 ساله است و همچنین گروه سنی 15 تا 29 سال نیز 33 درصد جمعیت کشور را شامل می شود.

به گفته وی گروه سنی 20 تا 29 ساله نیز که در آستانه ازدواج قرار داشته و نیازمند اشتغال و مسکن هستند 24 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و گروه سنی سالمندان 65 سال به بالا نیز 4.5 درصد جمعیت کشور را شامل می شوند.

به گفته محزون در میان 26 کشور منطقه ایران از لحاظ جمعیتی در رتبه سوم قرار دارد به طوری که جایگاه آن بعد از کشور پاکستان و مصر است و همچنین در میان 14 کشور همسایه نیز بعد از کشورهای پاکستان و ترکیه در رتبه سوم قرار دارد از لحاظ میانگین سنی جمعیت کشور که 27 سال برآورد شده ایران در میان کشورهای منطقه رتبه دوازدهم را داراست.

مدیر کل دفتر اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال گفت: گروه سنی باروری مادران 20 تا 24 سال بوده در حالیکه در سال جاری به 25 تا 29 سال تغییر پیدا کرده است و همچنین سن ازدواج نیز در 10 سال گذشته در میان 15 تا 19 ساله ها بوده در حالیکه هم اکنون به 20 تا 24 ساله ها انتقال پیدا کرده است.

وی افزود: میانگین سن ازدواج مردان 27 سال و زنان نیز 22.7 سال برآورد شده که در میان مردان 4 دهم درصد و زنان 5 دهم درصد از افزایش برخوردار بوده است.

محزون تاکید کرد: بر اساس آمارهای موجود اختلاف سنی زنان و مردان در زندگی 4.1 درصد برآورد شده این در حالی است که بیشترین اختلاف سنی در میان زوجین روستایی است و همچنین طول مدت زندگی مشترک 7.6 درصد بوده که این نسبت به 5 سال گذشته 5 دهم درصد افزایش یافته است.

مدیر کل دفتر اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال اظهار داشت: سه سال طول زندگی مشترک زوجین 37 درصد آمار طلاق را به خود اختصاص داده است که متاسفانه بیشتر از 50 درصد طلاق های کشور در کمتر 5 سال اول زندگی رخ می دهد.

وی در مورد شاخص امید به زندگی نیز گفت: از سال 85 تا 90 شاخص امید به زندگی در مناطق شهری برای مردان 70.5 درصد و زنان 73.15 درصد اعلام شده و در مناطق روستایی نیز برای مردان 67.98 درصد و برای زنان 69.9 درصد محاسبه شده است.

محزون گفت: شاخص امید به زندگی ارتباط مستقیمی با بهبود وضعیت سلامت و افزایش طول عمر دارد. به طوری که 14.5 سال به متوسط طول عمر و شاخص امید به زندگی ایرانیان نسبت به سال 59 افزوده شده است.

مدیر کل دفتر اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال افزود: از لحاظ ارزیابی بین المللی شاخص توسعه انسانی که بر اساس امید به زندگی، سطح سواد و تحصیلات و همچنین سطح اقتصادی محاسبه می شود ایران سال گذشته در رده شاخص کشورهای با توسعه انسانی متوسط قرار داشته در حالیکه در سال اخیر به رده توسعه انسانی بالا صعود پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: در اوایل انقلاب ایران 46 درصد تا رسیدن به کشورهای پیشرفته توسعه یافته فاصله داشت این در حالی است که هم اکنون این فاصله به 26 درصد کاهش یافته است.

به گفته محزون ایران در میان 14 کشور همسایه از لحاظ شاخص توسعه انسانی در رتبه 7 و در میان کشورهای آسیای میانه قفقاز و .. در رتبه 11 قرار دارد.

مدیر کل دفتر اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال افزود: از لحاظ سرانه درآمد ناخالص ملی در طول 21 سال اخیر از یک و نیم برابر افزایش برخوردار بوده ایم.