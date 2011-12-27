  1. استانها
  2. البرز
۶ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۳۱

با تاکید شورای اسلامی شهر؛

17 پل عابر مکانیزه طی روزهای آتی در کرج به بهره برداری می رسد

17 پل عابر مکانیزه طی روزهای آتی در کرج به بهره برداری می رسد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری کرج گفت: برابر دستور شورای اسلامی شهر کرج طی روزهای آتی 17 پل مکانیزه عابر پیاده در کرج نصب و راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جواد حسینی افزود: این تعداد پل عابر پیاده در 12 منطقه شهری کرج همچنین مسیر های پر تردد این کلانشهر نصب می شود.

وی با تاکید بر ورود بخش خصوصی برای اجرای پروژه های مختلف شهری اظهارداشت: 17 پل مکانیزه عابر پیاده با مشارکت کامل بخش خصوصی احداث و هزینه های جاری مربوط به این پل ها وهمچنین حفظ و نگهداری از آنها نیز توسط بخش خصوصی انجام می شود.
 
مدیر حوزه سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری کرج با تاکید بر چگونگی بهره برداری از پل های عابر پیاده سطح شهر کرج، استفاده بهینه از این ساختارها را مهم ارزیابی کرد و افزود:  پل های عابر پیاده در نظر گرفته شده برای مناطق شهر کرج طبق اقدامات کارشناسی شده و با لحاظ کردن جانمایی مناسب اجرایی می شود.
 
حسینی با تاکید بر اجرای برنامه‌ هایی مبنی بر توسعه پل‌ عابر پیاده مکانیزه در کرج گفت: هدف و اولویت اول شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج در خصوص احداث پلهای عابر پیاده، ایجاد رفاه و تامین امنیت جانی شهروندان است که بروز بعضی مسائل از جمله کارشکنی های پیمانکاران این مهم را دچار مشکل می کند.
 
وی رعایت استاندارهای موجود در خصوص مبلمان شهری را یادآور شد و افزود: احداث پل های عابر پیاده مکانیزه باید با توجه به استانداردهای موجود و با هدف ایجاد بسترهای رفاهی شهروندان اجرایی شود ضمن آنکه ایجاد این سازه های نباید منافاتی با استانداردهای تعریف شده مبلمان شهری داشته باشد.
 
کد خبر 1494601

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها