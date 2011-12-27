17 پل عابر مکانیزه طی روزهای آتی در کرج به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جواد حسینی افزود: این تعداد پل عابر پیاده در 12 منطقه شهری کرج همچنین مسیر های پر تردد این کلانشهر نصب می شود.

وی با تاکید بر ورود بخش خصوصی برای اجرای پروژه های مختلف شهری اظهارداشت: 17 پل مکانیزه عابر پیاده با مشارکت کامل بخش خصوصی احداث و هزینه های جاری مربوط به این پل ها وهمچنین حفظ و نگهداری از آنها نیز توسط بخش خصوصی انجام می شود.



مدیر حوزه سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری کرج با تاکید بر چگونگی بهره برداری از پل های عابر پیاده سطح شهر کرج، استفاده بهینه از این ساختارها را مهم ارزیابی کرد و افزود: پل های عابر پیاده در نظر گرفته شده برای مناطق شهر کرج طبق اقدامات کارشناسی شده و با لحاظ کردن جانمایی مناسب اجرایی می شود.



حسینی با تاکید بر اجرای برنامه‌ هایی مبنی بر توسعه پل‌ عابر پیاده مکانیزه در کرج گفت: هدف و اولویت اول شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج در خصوص احداث پلهای عابر پیاده، ایجاد رفاه و تامین امنیت جانی شهروندان است که بروز بعضی مسائل از جمله کارشکنی های پیمانکاران این مهم را دچار مشکل می کند.



وی رعایت استاندارهای موجود در خصوص مبلمان شهری را یادآور شد و افزود: احداث پل های عابر پیاده مکانیزه باید با توجه به استانداردهای موجود و با هدف ایجاد بسترهای رفاهی شهروندان اجرایی شود ضمن آنکه ایجاد این سازه های نباید منافاتی با استانداردهای تعریف شده مبلمان شهری داشته باشد.

