به گزارش خبرنگار مهر، در ارزیابی عملکرد کاراتهکاها تا پایان هفته دوم از دور برگشت رقابتهای کاراته سوپر لیگ باشگاههای کشور مجید خسروی، کاراتهکای وزن 67- کیلوگرم تیم فولادمبارکه سپاهان و داود شاهچراغی، کاتاروی این تیم اصفهانی با بیشترین امتیاز همچنان در صدر بهترینهای این رقابتها قرار دارند.
مجید خسروی که در سال 2005 موفق به کسب نشان طلای بازیهای کشورهای اسلامی شد تا پایان هفته دوم از دور برگشت سوپر لیگ در 11 مبارزه برای تیمش به روی تاتامی رفته و با کسب هشت برد، دو تساوی و یک باخت و مجموع 36 امتیاز بیشترین تاثیر را در موفقیت تیمش داشته است.
بعد از خسروی، امیر مهدیزاده، کاراتهکای سبک وزن تیم مقاومت بیشترین امتیاز را در بخش کومیته کسب کرده است. وی که در یک سال اخیر حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو و قهرمانی آسیا را تجربه کرده در سوپر لیگ 10 بار برای تیمش به روی تاتامی رفته که حاصلش شش برد و چهار تساوی بوده است. هامون درفشیپور، دیگر عضو تیم مقاومت هم در هشت بازی، هشت بار صاحب برتری شده تا همانند مهدیزاده 32 امتیازی شود.
مجتبی شکوهی، نماینده سبک وزن تیم فولادمبارکه سپاهان با هشت برد و یک باخت، ذبیح الله پورشیب، دارنده نشان طلای بازیهای آسیایی گوانگجو و قهرمان آسیا در سال 2011 از مقاومت که در 11 مسابقه در ترکیب تیمش قرار گرفت با شش برد، چهار تساوی و یک باخت به ترتیب جایگاه چهارم و پنجم را در بین بهترین کاراتهکاهای لیگ در اختیار دارند.
محمد بخشیلو از دانشگاه آزاد، علی گلابی از شهرداری بندرعباس، مسعود وطن پرست از صنعت برق هرمزگان، "گوگیتا"، کاراته گرجستانی دانشگاه آزاد و امیررضا امینی از صنعت برق هرمزگان با کسب بیشترین امتیاز پلههای ششم تا دهم جدول رده بندی بهترینهای سوپرلیگ را از آن خود کردهاند.
شایان ذکر است، در بخش کومیته سوپرلیگ کاراته مجموعا 117 کاراتهکا در قالب 9 تیم با یکدیگر به مبارزه میپردازند.
درمبارزات کاتای انفرادی، داود شاهچراغی، کاتاروی بی شکست فولادمبارکه سپاهان همچنان در صدر فهرست بهترینهاست. شاهچراغی که در 11 پیکار برای تیمش به میدان رفته در تمامی مبارزاتش پیروز از تاتامی خارج شده است. در این 11 مبارزه، داوران در مجموع برای 46 بار پرچم خود را به نشانه برتری این کاتارو بلند قامت بالا برده و تنها 9 داور رای به برتری حریفانش دادهاند.
مرتضی حسنزاده از مقاومت هم تا اینجای کار موفقتر از بقیه نشان داده است. مرتضی در 11 مبارزه هشت بار به پیروزی رسیده و سه بار تن به شکست داده است. محسن اشرفی کاتاروی دیرپای مناطق نفت خیز جنوب به همراه مسیح چیت ساز از سپاهان نوین با هفت برد و چهار باخت بالاتر از فرید حقیقی از پاس همدان قرار دارند. حقیقی مجموعا 9 بار برای تیمش کاتا زده که طی آن پنج بار داوران رای به برتری او دادهاند.
در کاتای تیمی هم تیم فولادمبارکه سپاهان، مقاومت و دانشگاه آزاد تا پایان هفته دوم دور برگشت کارنامهای بهتر از سایر تیمها داشتهاند.
