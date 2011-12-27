اعضای هیئت اجرایی انتخابات مجلس یزد معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت اجرایی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان یزد تعیین شدند.

فرماندار یزد با بیان اینکه هیئت اجرایی شهرستان متشکل از 11 نفر اعضای اصلی هستند گفت: این اعضا از هشت نفر معتمدان محل، یک نفر از اعضای شورای شهرستان، رئیس اداره ثبت احوال شهرستان و فرماندار انتخاب می‌شوند.

عزیزالله سیفی عنوان کرد: همچنین در هیئت اجرایی شهرستان یزد پنج نفر نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

فرماندار یزد با اشاره به اینکه بیشترین حجم فعالیت انتخابات مربوط به هیئت اجرایی است، عنوان کرد: وظیفه بررسی صلاحیت اولیه داوطلبان مجلس شورای اسلامی تعیین محل و تعداد و اعضای شعب اخذ رأی در این هیئت، وظیفه بررسی صلاحیت اولیه داوطلبان مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد که علاوه بر این تعیین محل و تعداد شعب اخذ رأی در هر شهرستان از دیگر وظایف آنان است.

وی گفت: محمد فخرالدینی، محمدحسین رحیمی نسب، سعید عبداللهی، محمدرضا بهشتی، محمود تاج نیا، کاظم عمو قدیری، حمیدرضا شکری و محمدحسین علیخانی هشت نفر از اعضای اصلی هیئت اجرایی شهرستان یزد انتخاب شدند که در کنار آنها محمد فقیه خراسانی نماینده شورای شهرستان، منصور اسماعیل زاده رئیس اداره ثبت احوال نیز جزو اعضای اصلی همچنین علی اکبر اعتمادیان، علی زابلی، عباس بلوک یزدی، سیدعلیرضا نبوی‌زاده و رقیه کفیل الناس به عنوان اعضای علی البدل هیئت اجرایی برگزیده شدند.