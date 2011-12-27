پیشکسوتان ورزش قم تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تقدیر از پیشکسوتان ورزش استان از جمله اقدامات بسیار ارزشمند انجمن پیشکسوتان ورزش قم است که در ادامه برنامههای این انجمن شامگاه دوشنبه با حضور مدیر کل ورزش و جوانان و اعضای هیئت مدیره انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم در منزل علی طلایی (پیشکسوت رشته کشتی) و جواد اربابی (پیشکسوت رشته بسکتبال) صورت گرفت و طی آن با اهدای لوح تقدیر و تندیس از این دو پیشکسوت ارزنده ورزش قم تجلیل به عمل آمد.
محمدحسین شجاعفرد مدیر عامل انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم در این خصوص اظهار داشت: مهمترین هدف تشکیل انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم این است که به امور مهم عزیزانی که سالها در رشتههای مختلف ورزش قم متحمل تلاش و زحمات فراوان شدهاند، رسیدگی شود.
وی ادامه داد: برای همین منظور انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم از سال 1387 با حمایتهای اداره کل ورزش و جوانان تشکیل شد و با حضور چهرههای مطرح ورزش استان در سالها نه چندان دور، تشکیلات بسیار خوبی ایجاد شده است.
مدیر عامل انجمن پیشکسوتان ورزش استان قم در ادامه از عیادت مسئولان این انجمن از پیشکسوتان ورزش و حضور در جمع خانواده این عزیزان خبر داد و افزود: این مهم یکی از اولویتهای انجمن پیشکسوتان است و در فاصلههای زمانی اندک سعی میکنیم دین و وظیفه خود را در قبال این عزیزان ادا کنیم.
وی در ادامه به تقدیر از دو تن از پیشکسوتان ارزنده ورزش قم اشاره کرد و افزود: به اتفاق مدیر کل ورزش و جوانان استان قم که با روی باز از این مهم استقبال کرده است، شامگاه دوشنبه با حضور در منزل علی طلایی و جواد اربابی از این عزیزان تقدیر شد.
شجاعفرد تصریح کرد: مرور خاطرات، نحوه آغاز و پایان فعالیت در ورزش، افتخارات و عناوین به دست آمده و همچنین راهکارهای توسعه ورزش استان از زبان این عزیزان که سالها در ورزش استان و کشور خدمات ارزندهای داشتهاند، از جمله اهداف و برنامههای مهم این بازدیدها محسوب میشوند.
