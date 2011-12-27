۶ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۲۴

واکسیناسیون 7 میلیون راس دام و طیور در سردشت علیه بیماری مشترک انسان و دام

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه دامپزشکی سردشت از واکسیناسیون بیش از هفت میلیون و 722 هزار راس دام و طیور از ابتدای سالجاری تاکنون علیه بیماریهای مشترک انسان و دام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر عبدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به واکسیناسیون هفت میلیون و 355 هزار و 500 قطعه انواع طیور علیه بیماریها طی این مدت، اظهار داشت: همچنین 367 هزار و 659 نوبت سر دام  شامل گاو، گاومیش، گوسفند، بز و تک سمی در  سردشت واکسینه شدند.

وی از سمپاشی بدن 18 هزار و 140 نوبت سر گاو، گوساله، گاومیش، گوسفند و بز طی این مدت نیز در راستای کنترل و پیشگیری از بروز بیماریهای مشترک انسان و دام خبر داد و اظهار داشت: همچنین 37 هزار و 840 متر مربع از اماکن دامی با استفاده از سموم رایگان سمپاشی شد.

رئیس شبکه دامپزشکی سردشت از واکسیناسیون 131 هزار و 500  راس دام بر علیه بیماریهای انگلی داخلی دام، انجام تست مشمشه از 544  راس، واکسیناسیون  434 قلاده سگ بر علیه بیماری هاری، بررسی بیماریهای زنبور عسل و آبزیان 116 مورد، عملیات ریشه کنی سل 640 راس و عملیات ریشه کنی بروسلوز گاوی 450 راس خبر داد.

شهرستان مرزی سردشت در جنوب آذربایجان غربی با توجه به دارا بودن مراتع غنی و ذخیره گاههای مناسب برای چرای دام از مراکز اصلی تولید محصولات پرتئینی استان محسوب می شود.

