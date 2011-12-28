  1. استانها
  2. خوزستان
۷ دی ۱۳۹۰، ۷:۱۷

دی ماه در اهواز /

نخستین نمایشگاه صدور خدمات فنی آب و برق به عراق برگزار می شود

نخستین نمایشگاه صدور خدمات فنی آب و برق به عراق برگزار می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان از برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی صدور خدمات فنی- مهندسی صنعت آب و برق به کشور عراق در دی ماه سال جاری در اهواز خبر داد.

علیرضا رضانیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هماهنگی و همکاری ستاد برگزاری نمایشگاه های وزارت نیرو و خانواده صنعت آب و برق استان خوزستان در برگزاری این نمایشگاه گفت: نمایشگاه صدور خدمات فنی- مهندسی صنعت آب و برق به کشور عراق در روزهای چهاردهم تا شانزدهم دیماه سال جاری در مساحتی به وسعت دو هزار و 500 متر مربع در اهواز برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه فرصت بسیار ارزشمندی را برای معرفی توانمندیهای شرکتهای ایرانی در حوزه های انرژی فراهم می آورد، عنوان کرد: در این راستا از تعدادی از مسئولان کشور عراق به ویژه استانهای جنوبی همچون بصره، میسان، ناصریه، کربلا، نجف، مثنی، دیوانیه، کوت و حله و از بخشهای خصوصی و دولتی جهت بازدید از نمایشگاه دعوت به عمل آمده است.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان افزود: به منظور ایجاد زمینه های لازم برای معرفی پتانسیلهای موجود، همزمان با برپایی این نمایشگاه، برگزاری نشستهای تخصصی با مدیران ارشد کشور عراق در حوزه های مختلف نیز برنامه ریزی شده است.

رضانیا، همجواری چهار استان جنوبی کشور عراق شامل بصره، میسان، دیوانیه و ناصریه با استان خوزستان، روابط اقتصادی و سهولت در ارتباطات و حمل و نقل زمینی را از جمله دلایل انتخاب استان خوزستان برای این نمایشگاه عنوان کرد.

نخستین نمایشگاه تخصصی توانمندیهای صنعت آب و برق کشور به منظور صدور خدمات فنی- مهندسی و کالا به کشور عراق در دی ماه سال جاری در محل نمایشگاه دائمی اهواز برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1494610

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها