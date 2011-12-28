نخستین نمایشگاه صدور خدمات فنی آب و برق به عراق برگزار می شود

علیرضا رضانیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هماهنگی و همکاری ستاد برگزاری نمایشگاه های وزارت نیرو و خانواده صنعت آب و برق استان خوزستان در برگزاری این نمایشگاه گفت: نمایشگاه صدور خدمات فنی- مهندسی صنعت آب و برق به کشور عراق در روزهای چهاردهم تا شانزدهم دیماه سال جاری در مساحتی به وسعت دو هزار و 500 متر مربع در اهواز برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه فرصت بسیار ارزشمندی را برای معرفی توانمندیهای شرکتهای ایرانی در حوزه های انرژی فراهم می آورد، عنوان کرد: در این راستا از تعدادی از مسئولان کشور عراق به ویژه استانهای جنوبی همچون بصره، میسان، ناصریه، کربلا، نجف، مثنی، دیوانیه، کوت و حله و از بخشهای خصوصی و دولتی جهت بازدید از نمایشگاه دعوت به عمل آمده است.



مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان افزود: به منظور ایجاد زمینه های لازم برای معرفی پتانسیلهای موجود، همزمان با برپایی این نمایشگاه، برگزاری نشستهای تخصصی با مدیران ارشد کشور عراق در حوزه های مختلف نیز برنامه ریزی شده است.



رضانیا، همجواری چهار استان جنوبی کشور عراق شامل بصره، میسان، دیوانیه و ناصریه با استان خوزستان، روابط اقتصادی و سهولت در ارتباطات و حمل و نقل زمینی را از جمله دلایل انتخاب استان خوزستان برای این نمایشگاه عنوان کرد.



