استانداردسازی 90 درصد آزمایشگاههای کشور انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین غلامی در حاشیه نشست کشوری برنامه مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر با اشاره به اینکه 5 هزار آزمایشگاه در بخشهای خصوصی و دولتی در کشور فعالیت می کنند، اظهار داشت : استاندارد سازی آزمایشگاههای کشور یکی از برنامه های وزارت بهداشت از پنج سال گذشته بوده است و براساس ارزیابی های انجام شده در حال حاضر بیش از 90 درصد از آزمایشگاههای کشور از استانداردهای لازم برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه تمامی آزمایشگاههای کشور از نظر کمی و کیفی در قالب 164 سوال مورد ارزیابی کارشناسان دانشگاههای علوم پزشکی کشور قرار می گیرد اظهار داشت: در صورت کسب نکردن حداقل امتیاز 85 پروانه آن آزمایشگاه تمدید نخواهد شد.

رئیس اداره مدیریت آزمایشگاههای بهداشتی وزارت بهداشت همچنین از اعطای نشان لوح کیفیت به آزمایشگاههای واقع در بیمارستانهای دولتی خبر داد و خاطر نشان کرد: این طرح در حال حاضر در تهران انجام می شود و در آینده در دیگر مناطق کشور نیز اجرایی می شود.

وی با اشاره به طرح نظام مراقبت از بیماریهای غیر واگیر دار خاطر نشان کرد: در این طرح برای نخستین بار افرادی که زمینه های بیماریهای غیر واگیر را داشتند مورد آزمایش نیز قرار گرفتند که نتایج نهایی آن تا یک ماه آینده مشخص می شود.

غلامی گفت: نتایج این طرح به دلیل اینکه افراد به صورت تصادفی انتخاب شده اند و در تمامی گروههای سنی (5 تا 70 ساله ) را شامل می شوند قابل تعمیم به کل کشور خواهد بود.