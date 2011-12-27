حضور گسترده مردم در انتخابات استکبار را نسبت به فتنه انگیزی دلسرد می کند

اسدالله بادامچیان ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه اصولگرایان به وحدت و اجماع برای حضور انتخابات مجلس نهم رسیدند، افزود: وحدت اصولگرایان انجام شده است و علت اینکه بخش عمده اصولگرایان در جبهه متحده اصولگرایی است به برکت آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی و دو نهادی که امام پایه گذاری کرده اند، است.

وی افزود: اعتماد مردم به جامعه روحانیت و مدرسین و حسن اعتماد ملت در طول 32 سال بعد از پیروزی انقلاب و طی 16 سال قبل از انقلاب به این دو نهاد داشتند و احترام ویژه که به دو چهره سیاسی دارند همه گروه های سیاسی اصولگرا وحدت کلام را حفظ کرده اند.

وی با اشاره به انتخابات مجلس دوره نهم گفت: از انتخابات که ماهیتا بحث رقابت دارد، نمی شود انتظار داشت که فقط یک فهرست بیرون بیاید و در هشت دور مجلس هیچ وقت بدون رقابت نبوده بلکه نوعی رقابت در انتخابات داشتیم که البته در درون جبهه اصولگرایی هم بعضی فهرست ها و عناوین و اسامی مطرح می شود که اینها در وحدت کلان تاثیری ندارد و مشخص است.

قائم مقام حزب جمعیت موتلفه اسلامی زنجان اظهار داشت: جبهه پایداری کسانی هستند که دور هم جمع شده اند و همان نظرها را دارند و ما نمی خواهیم وحدت را به هم بزنیم اما بعضی با مرکزیت 7+8 و بعضی ها هم مستقل فهرست می دهند.

بادامچیان افزود: 70 درصد فهرستها با جبهه متحد یکی است و بعضی ها نه، بعضی ها می گویند حزب انتخاباتی نیستیم و دیدگاهها را مطرح می کنیم لذا خیلی از این دیدگاه ها مانع وحدت نیستند و خیلی ها مجموعه ای کناری هستند که اینها در صحنه انتخاباتی نیستند.

بادامچیان در خصوص رویکردهای جمعیت حزب موتلفه اسلامی در انتخابات افزود: انتخابات باید با رقابت باشکوه و در راستای اهداف نظام برگزار شود و بحث رقابت در انتخابات ماهیت خیر داشته و تخریب و درگیری در میان نیست و تندروی در انتخابات نباید مورد تاکید احزاب و گروههای سیاسی باشند.

وی حضور گسترده مردم در انتخابات را به عنوان یک اصل مهم مورد تاکید قرار داد و افزود: حضور گسترده مردم در انتخابات لازم است و در موقعیت خاص فعلی و اینکه بیداری اسلامی در منطقه مطرح است، بیشتر ضروری است.

بادامچیان افزود: در مصر گروه نظامی حاکم کاری نمی کند و مردم توده به پاخواسته حتی شیعه و سنی با هم درصدد تفرقه اندازی هستند و پایه های عربستان در حال لغزیدن است در چنین موقعیتی حضور گسترده مردم در انتخابات فتنه ها و نقشه های دشمن را خنثی می کند.

بادامچیان دهه اول انقلاب را دهه دفاع مقدس اعلام کرد و افزود: این دهه به خوبی مدیریت و هدایت شد و با مدیریت امام، مردم و مدیران که نقش بسیار موثری داشتند دهه دوم انقلاب به خوبی و به نفع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انجام شد.

قائم مقام حزب جمعیت موتلفه اسلامی با یادآوری دهه دوم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران افزود: دهه دوم دهه بازسازی بعد از جنگ بود و به نحوی انجام شد که کشور دچار وابستگی اقتصادی نشود لذا برنامه استکبار این بود که نظام جمهوری اسلامی را با زور و ایجاد مشکلات در زیرساختها نظام جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی وابسته کند.

بادامچیان افزود: ایران اسلامی به برکت اصل ولایت فقیه اصل بازسازی بعد از جنگ را انجام داد و این امر مختص شخص خاصی نبود بلکه مربوط به کل نظام بود و نقش ها متفاوت است و دهه سوم که سامان یابی و ایجاد زیرساختهای یک نظام مقتدرانه انجام شده است که انجام دانش فضایی، دانش دفاعی و وجود نیروی انسانی دانشمند بوده است.

بادامچیان نسل امروز و آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نسلی، فرهیخته و توانمند دانست و افزود: ایران اسلامی در حال حاضر بیش از سه میلیون دانشجو دارد که اینده قوی را برای کشور رقم می زنند که در این راستا 62 درصد از پذیرفته شدگان در آزمون بانوان هستند لذا ملتی فرهیخته است که مادری فرهیخته دارد.

قائم مقام حزب جمعیت موتلفه اسلامی در ادامه گفت: در حال حاضر بانوان نقش تاثیرگذار در فرآیند توسعه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته است و در همه جا حضور دارند و نقشی که اسلام به مادر و زن داده است باعث غرور اسلامی زن نیست بلکه احساس مسئولیت است زنها با حجاب و عفت در همه جا حضور دارند که از برکت انقلاب است.



بادامچیان با اشاره به توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی ایران، تدوام این توطئه ها را در چارچوب اهداف استعماری کشورهای غربی عنوان کرد و افزود: در فرایند حیات یک انقلاب وجود زیر ساختها مهم است و در حال حاضر با وجود سیاه نمایی ها ایران از نظر ساختارها مقتدرانه و توانمند است.

وی بحث توسعه اقتصادی در کشور را در طی سالهای بعد از انقلاب یادآور شد و افزود: ایران در حال حاضر از نظر اقتصادی بنای محکمی دارد و از نظر ارزی بدهی ارزی ندارد.

قائم مقام جمعیت موتلفه ایران اسلامی، حرکت در مسیر تحقق اهداف اصل 44 را به عنوان اصل مهم در سیاست گذاریهای کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار داد و گفت: بر اساس اصل 44 برنامه پنجم و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در سال جهاد اقتصادی، مجلس اینده مفید برای رفع مشکلات مردم خواهد بود که در این راستا باید نیروی دلسوز در چارچوب سیاستهای کلان نظام و دوری از هر گونه مشترکات در مجلس حضور داشته و به منافع مردم فکر کند و از هر گونه دلسوزی و تندروی پرهیز کنند.

قائم مقام حزب جمعیت موتلفه اسلامی افزود: مردم باید فردی را برای ورود به مجلس انتخاب کنند که پول پرست و اهل سوء استفاده نباشند و به نفع اسلام و ملت کار کند که حضرت امام خمینی به بنی صدر گفت که در انتخابات شرکت کند لذا امام بنی صدر را عزل نکرد بلکه مردم را با بنی صدر آشنا کرد که الان هم کروبی و موسوی را عزل نکرد بلکه آنها را طوری به جامعه معرفی کرد که دیگر اعتبار و جایگاهی در بین مردم ندارند.

بادامچیان یادآور شد: مملکت دولت قانونگذاری است و مردم برای اینکه خودشان را اداره کنند مجلس را انتخاب می کنند لذا در این عرصه انتخابات اصلاح طلبان و جریان سیاسی هم حضور دارند که باید مردم با بصیرت درست نمایندگان را انتخاب کنند .

وی همچنین با تاکید بر اینکه اصلاح طلبان از شانسی برای حضور در انتخابات آینده مجلس برخوردار نیستند، از رسیدن اصولگرایان به وحدت و انسجام تشکیلاتی برای حضور در انتخابات مجلس نهم خبرداد.