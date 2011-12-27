نمایندگان صندلی مجلس را با کرسی ریاست اشتباه نگیرند/ در اختلاس نقشی نداشتم

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز سه شنبه با حضور در ستاد ثبت نامی که در ستاد انتخابات کشور مستقر است، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: من همانند گذشته می خواهم از شهر بروجرد و از لیست جبهه متحد اصولگرایان کاندیدای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شوم.

وی در بیان ویژگی های داوطلبینی که قصد نامزدی در انتخابات مجلس نهم را دارند، گفت: کسانیکه که به عنوان نمایندگان ملت در مجلس حضور می یابند، باید بدانند که نمایندگی شغل دوم محسوب نمی شود، بلکه سرنوشت یک ملت در دست آنها قرار دارد، لذا نباید صندلی های مجلس را با کرسی های ریاست اشتباه بگیرند.

بروجردی مجلس را نماد اقتدار ملی یک کشور دانست و افزود: مسائل مهمی چون رأی به وزرا در مجلس صورت می گیرد لذا امید است نمایندگان مجلس و دولت به همراه یکدیگر مشکلات کشور به خصوص در زمینه اشتغال و معضلات اقتصادی را حل کنند.

وی در ادامه درباره توطئه های کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا در آستانه انتخابات مجلس نهم بیان داشت: مردم و مسئولین اجازه نخواهند داد، هیچ کشوری در امور داخلی ما دخالت کند. ضمن اینکه مردم با حضور باشکوه خود در این انتخابات این مهم را اثبات خواهند کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگر سخنانش در خصوص اتهامات وارده به وی گفت: همه این اتهامات کذب محض است چون بنده در پرونده فساد اقتصادی اخیر هیچ گونه دخالتی نداشته ام و احضار من به قوه قضائیه در راستای پاسخگویی به پاره ای از سوالات بوده است.

وی تصریح کرد: ایجاد تشنج در این خصوص از سوی برخی رقبای من در آستانه انتخابات صورت گرفته است.