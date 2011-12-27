سعید مهذب ترابی در گفتگو با مهر درباره جزئیات اجرای طرح نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند برق با بیان اینکه برای اجرای این طرح تاکنون 2 فاز عملیاتی پیش بینی شده است، گفت: بر این اساس در مرحله اول برای حدود یک میلیون مشترک برق در شرکتهای توزیع نیروی برق تهران بزرگ، البرز، زنجان، بوشهر و شهرهای مشهد و اهواز کنتورهای هوشمند نصب و راه اندازی خواهد شد.

مدیر عامل سازمان بهره وری انرژی ایران با اعلام اینکه در فاز دوم این طرح هم کنتورهای هوشمند برای مشترکان برق در کل کشور راه اندازی خواهد شد، تصریح کرد: هم اکنون مناقصه اجرای این طرح انجام شده است و پیش بینی می شود به زودی عملیات اجرایی آن آغاز شود.

این مقام مسئول درباره ویژگی‌های اجرای طرح فهام (فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی)، اظهار داشت: این تکنولوژی جدید برای نخستین بار در سطح صنعت برق کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

به گفته وی بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش تلفات، نظارت بر شبکه توزیع برق، مدیریت بار در زمان بحران و به حداقل رساندن خاموشی‌ها از مهمترین ویژگی های اجرای این پروژه است.



مهذب ترابی همچنین از تنوع در گزینه‌های تولید، تسلط بر مدیریت مصرف برق، رونق بازار خرده فروشی، قابلیت خود تعمیری و استفاده از تمامی منابع تولید و ذخیره انرژی را از دیگر ویژگی‌های اجرای طرح فهام (فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی) اعلام کرد.

به گزارش مهر، شرکت بهره وری انرژی ایران پیشتر در مرحله اول اجرای این طرح به منظور شناسایی و ارزیابی مناقصه گران با انتشار فراخوانی از پیمانکاران دارای گواهینامه نوع یک به روش طرح و ساخت (EPC ) در رشته برق و مخابرات کرده بود.

در نهایت پس از بررسی انجام شده توسط مشاور طرح امتیازات فنی محاسبه و نهایتا با تراز شدن پیشنهادات مالی، برندگان مناقصه اجرای نصب و راه اندازی یک میلیون منتور هوشمند برق مشخص شدند.