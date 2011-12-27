حادثه ریزش ساختمان تبریز ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی/ ساختمان 5 طبقه پروانه ساخت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی اعلام کرد: علت اصلی این حادثه گودبرداری غیراصولی و عدم مهاربندی دیواره‌های جانبی گزارش شده است.

طبق اعلام نظام مهندسی، مالک این ساختمان 5 طبقه‌ در حال احداث، بدون اخذ پروانه‌ ساخت و بدون اطلاع مهندس ناظر و همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان و نیز بدون در جریان گذاشتن مجری پروژه پس از گودبرداری غیراصولی، نسبت به ساخت یک طبقه در قسمت میانی و ایجاد فونداسیون در کنار گودبرداری بدون در نظر گرفتن تمهیدات لازم و ایجاد دیواره‌‌ حائل اقدام کرده است.

نظام مهندسی استان علت این حادثه را متوجه مالک ساختمان کرده که در نتیجه‌ بی‌مبالاتی وی یکی از دیواره‌های جانبی که کارگران در کنار آن در حال کار کردن بودند فرو ریخته و متأسفانه دو نفر از کارگران ساختمانی جان خود را از دست داده و سه نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

روز یکشنبه چهارم دی ماه جاری خبر ریزش خاک دیواره محل گود برداری بر روی کارگران مشغول به کار در ساختمانی در تبریز منتشر شد که منجر به فوت دو نفر و مصدومیت سه نفر دیگر شد.