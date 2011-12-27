رئیس هیئت بدمینتون خوزستان در سمت خود ابقا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابی رئیس هیئت بدمینتون استان خوزستان با حضور مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، معاون امور توسعه ورزشی استان و اعضای مجمع امروز سه شنبه در تالار اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان برگزار شد.

غلام عباس دهنوی تنها کاندیدا این هیئت بود که پس از رای گیری با کسب 12رای از 12 رای اخذ شده به مدت چهار سال دیگر سکاندار این هیئت معرفی شد.



رئیس فدارسیون بدمینتون به عنوان رئیس مجمع انتخابات در نامه ای به حمیدرضا گرشاسبی، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان اختیار برگزاری انتخابات رئیس هیئت بدمینتون خوزستان را به ایشان تفویض کرد.