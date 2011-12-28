مربی پیشکسوت وزنه برداری قائمشهر در گفتگو با مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: 55 سال است که برای وزنه برداری استان مازندران کار میکنم و باید بگویم که وزنه برداری استان روی دوش قائمشهر قرار دارد. من طی این سالها 18 قهرمان ملی از جمله بهداد سلیمی به وزنه برداری کشور معرفی کردهام اما کسی از من سراغی نمیگیرد.
غزالیان افزود: من از ساعت 2 تا 9 شب در باشگاه کار میکنم و 110 هزار تومان حقوق میگیرم. در مدارس به دنبال استعدادها میگردم و از بین 300 دانش آموز 50 تا 60 نفر را گزینش میکنم و از میان آنها هم 20 تا 30 وزنه بردار را انتخاب نهایی کرده و در نهایت یکی مثل بهداد سلیمی به جامعه معرفی میشود که جهان را میلرزاند.
وی گفت: تیم وزنه برداری قائمشهر در تمام ردههای سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در استان مازندان اول است با این حال کسی نمیگوید که این وزنه برداران چگونه به جامعه معرفی میشوند. سلیمی وزنه براری را زیر نظر من و با صفحههای چوبی که ابداع خودم است آغاز کرد. آن ابتدا مربیان دیگر به من میگفتند بهداد را از تیم نوجوانان بگذارم کنار چون ضعیف است و اعصاب همه را خرد کرده اما من گفتم او یک روز قهرمان جهان میشود و شد.
غزالیان افزود: سلیمی گلی است که در باغ من پروش یافته اما سهم دیگران شده است. در مراسم تقدیر از من به عنوان سرمربی سلیمی که در قائمشهر برگزار شد مسئولان تربیت بدنی شهرستان فقط 6 فنجان گلی به من دادند.
وی در خاتمه تصریح کرد: فرزندانم را به جایگاه خوبی در وزنه برداری رساندهام و یکی از آنها هم پزشک شده است و از این بابت به خودم میبالم. با این حال مسئولان به من پیرمرد که 18 قهرمان ملی به وزنه برداری کشور معرفی کردهام اهمیتی نمیدهند و در حال حاضر هم اجاره نشین هستم.
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