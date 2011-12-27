پیروزی چهار تنیسور ایران در دومین روز جام دیویس

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین روز مرحله دوم این دیدارها از گروه Aمرتضی معظم با نتیجه ۲ بر صفر شایان مهدیزاده را شکست داد و در گروه b کاوه ادیبی با همین نتیجه مغلوب کیارش سوری شد و کیانوش فخارزاده با نتیجه ۲ بر 1 از سد اشکان ادیبی در گروه c گذشت همچنین در گروه d نیز امیر علی صدقی نسب ۲ بر ۱ از شاهین خالدان شکست خورد.



در این مرحله ۱۲ تنیسور در قالب ۴ گروه به مصاف یکدیگر خواهند رفت و نفرات برتر هر گروه به صورت مستقیم به اردوی تیم ملی دعوت می شوند و دو نفر دیگر با اعلام نظر کارگروه تیم های ملی به این جمع خواهند پیوست.