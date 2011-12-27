پیروزی چهار تنیسور ایران در دومین روز جام دیویس

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین روز مرحله دوم این دیدارها از گروه Aمرتضی معظم با نتیجه ۲ بر صفر شایان مهدیزاده را شکست داد و در گروه b کاوه ادیبی با همین نتیجه مغلوب کیارش سوری شد و کیانوش فخارزاده با نتیجه ۲ بر 1 از سد اشکان ادیبی در گروه c گذشت همچنین در گروه d نیز امیر علی صدقی نسب ۲ بر ۱ از شاهین خالدان شکست خورد.
در این مرحله ۱۲ تنیسور در قالب ۴ گروه به مصاف یکدیگر خواهند رفت و نفرات برتر هر گروه به صورت مستقیم به اردوی تیم ملی دعوت می شوند و دو نفر دیگر با اعلام نظر کارگروه تیم های ملی به این جمع خواهند پیوست.
دومین روز مرحله دوم رقابتهای انتخابی جام دیویس با برگزاری چهار دیدار در مجموعه تنیس شهید شیرودی پیگیری شد.
کد مطلب 1494623
نظر شما