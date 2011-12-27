۶ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۲۰

طی سه روز/

72 کاندیدا بری نمایندگی مجلس در خراسان رضوی ثبت نام کردند

72 کاندیدا بری نمایندگی مجلس در خراسان رضوی ثبت نام کردند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی از ثبت نام 72 کاندیدا برای نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در طی سه روز گذشته در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غفاری اظهار داشت: رقابت متعهدانه و آزاد داوطلبان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای کسب 18 کرسی از استان در مجلس قانونگذاری همچنان ادامه دارد.

وی افزود: در سومین روز ثبت نام 32 نفر داوطلب شامل 30 مرد و دو زن به حوزه های اصلی انتخابیه استان و وزارت کشور مراجعه و ثبت نام کردند که با احتساب این افراد تعداد ثبت نام کنندگان در 72 ساعت گذشته به 72 نفر رسید.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان مربوط به شهرستان های مشهد و کلات و کمترین ثبت نام مربوط به شهرستان های گناباد و بجستان است.

وی اظهار داشت: از مجموع ثبت نام کنندگان پنج نفر از نمایندگان فعلی استان در مجلس شورای اسلامی هستند.

غفاری افزود: تعداد ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان رهبری در استان نیز به 5 نفر رسیده است.

گفتنی است ثبت نام انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز شنبه سوم دی ماه آغاز و تا جمعه نهم دی ماه همه روزه از ساعت 8 صبح تا 5 بعدازظهر ادامه خواهد یافت.

