72 کاندیدا بری نمایندگی مجلس در خراسان رضوی ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غفاری اظهار داشت: رقابت متعهدانه و آزاد داوطلبان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای کسب 18 کرسی از استان در مجلس قانونگذاری همچنان ادامه دارد.

وی افزود: در سومین روز ثبت نام 32 نفر داوطلب شامل 30 مرد و دو زن به حوزه های اصلی انتخابیه استان و وزارت کشور مراجعه و ثبت نام کردند که با احتساب این افراد تعداد ثبت نام کنندگان در 72 ساعت گذشته به 72 نفر رسید.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان مربوط به شهرستان های مشهد و کلات و کمترین ثبت نام مربوط به شهرستان های گناباد و بجستان است.

وی اظهار داشت: از مجموع ثبت نام کنندگان پنج نفر از نمایندگان فعلی استان در مجلس شورای اسلامی هستند.

غفاری افزود: تعداد ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان رهبری در استان نیز به 5 نفر رسیده است.

گفتنی است ثبت نام انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز شنبه سوم دی ماه آغاز و تا جمعه نهم دی ماه همه روزه از ساعت 8 صبح تا 5 بعدازظهر ادامه خواهد یافت.