به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی کره ای در نشست خبری امروز خود در خصوص محدوده های اکتشافی امیدبخش طلا گفت: در بخش اکتشاف طلا تا چند سال گذشته تصور بر این بود که ذخایر طلا در کشور وجود ندارد، اما با انجام مطالعات اکتشافی مشخص شد که پتانسیل مناسبی در زمینه اکتشاف طلا در کشور وجود دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس مطالعات انجام شده، زون‌های زمین شناسی پتانسیل‌های طلا را مشخص کرده و و کارهای پایه ای برای اکتشاف صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: معدن طلای ساریگونی گواهی کشف برای ذخیره قطعی 14 تن را کشف کرده ولی هم اکنون اطمینان حاصل شده که این معدن 60 تن طلا دارد اما هم اکنون برآوردها بر این است که ذخیره احتمالی ساریگونی 140 تن است.

کره ای ادامه داد: ایران یک درصد مساحت خشکی های دنیا را دارد و تنوع مواد معدنی در آن نشانگر این است که ایران می‌تواند حداقل یک درصد ذخایر طلای دنیا و یک درصد میزان تولید طلای دنیا را به خود اختصاص دهد، این در حالی است که هم اکنون تولید طلا در دنیا 2500 تن در سال است که بر اساس سهم یک درصدی باید سالانه 25 تن تولید طلا داشته باشیم.

رئیس سازمان زمین شناسی ادامه داد: هم اکنون تولید سالانه طلا 3 تا 5 تن است که با بهره برداری از معدن ساریگونی می‌توان به تولید سالانه 25 تن رسید.

وی همچنین در مورد بودجه های سازمان زمین شناسی در سال جاری گفت: بودجه ما 22 میلیارد تومان بوده که 60 درصد آن تاکنون تخصیص یافته است.

کره ای در پاسخ به سئوالی در زمینه اکتشاف اورانیوم گفت: از لحاظ قوانین سازمان زمین شناسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند در اکتشاف تمامی مواد معدنی به جز مواد پرتوزا نقش آفرینی کند. بنابراین سازمان زمین شناسی فعالیتهای خاصی در اکتشاف اورانیوم انجام نمی دهد.

وی ادامه داد: پیش بینی های لازم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در گسترش اکتشافات و اجرای پروژه های زمین شناسی در بودجه سال 91 پیش بینی خواهد شد و مشکلی از این لحاظ وجود ندارد، البته برآوردها نشانگر این است که اعتبار مورد نیاز برای انجام هر کیلومترخطی مطالعات ژئوفیزیک هوایی بین 25 تا 100 دلار منابع مالی نیاز دارد. بر این اساس، در برنامه 5 ساله پیش بینی شده است تا 70 میلیارد تومان برای این مطالعات اختصاص یابد که برآورد ما انجام برنامه ریزیهای صورت گرفته با مبالغ اعتباری کمتر است.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از توجه ویژه رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال جاری برای انجام مطالعات ژئوفیزیک هوایی خبر داد.

وی همچنین در خصوص اکتشافات معدنی نیز گفت: ایران در زون منطقه ای دنیا قرار گرفته و جایگاه ممتازی را دارد که بر این اساس تلاش ما بر این است که بتوانیم از روش های اکتشافی جدید استفاده کرده و شرایط مساعدتری را در اکتشافات معدنی انجام دهیم.