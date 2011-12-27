تلاش اپل برای ساخت گوشی های هیدروژنی

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت اپل اعلام کرده این فناوری می تواند نیاز به استفاده از باتری های حجیم و سنگین را از بین ببرد. یک سلول سوخت هیدروژنی هیدروژن و اکسیژن را به آب و انرژی الکتریکی تبدیل می کند.

این تکنولوژی که از گذشته به عنوان منبع بالقوه انرژی برای خودروهای پاک به کار گرفته شده است، جایگزینی مناسب برای باتری هایی که با استفاده از مواد شیمیایی آلوده ساخته می شوند به شمار رفته و می تواند علاوه بر تولید آب به عنوان محصول جانبی، برای مدتی طولانی استفاده شود.

اپل به علاوه اعلام کرده است که باتری های هیدروژنی از ابعادی بسیار کوچکتر از باتری های رایج برخوردارند اما در عین حال شارژ آنها برای مدت طولانی و بدون نیاز به شارژ مجدد باقی خواهد ماند.

بر اساس گزارش تلگراف، فناوری باتری از گذشته به عنوان یکی از تنگناهای اصلی در صنعت تلفنهای هوشمند به شمار رفته و تولید کنندگان در صنعت ریزتراشه ها را بر آن داشته است تا بر روی تولید تراشه هایی با مصرف محدود انرژی متمرکز شوند.