صادر کننده مدارک جعلی مسئولان پیدا شد/ دبیرجمعیت بدهکاران انقلاب هم ثبت نام کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین روز از ثبت نام داوطلبین نمایندگی مجلس از ساعت 8 صبح امروز در محل فرمانداری تهران آغاز شد که مانند روز های قبل با حاشیه های جالبی همراه بود.

تنها سه روز دیگر فرصت برای ثبت نام داوطلبین نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با قی مانده و این در حالی است که هنوز خیلی از چهره ای سیاسی برجسته برای ثبت نام به وزارت کشور یا فرمانداری تهران مراجعه نکرده اند. وزیر کشور و مسوولان اجرایی بارها تاکید کرده اند که داوطلبان برای کاهش ترافیک کاری در روزهای پایانی در همان روزهای ابتدایی برای ثبت نام مراجعه کنند.

یکی از داوطلبان که در ثبت نام با مشکل مواجه شده بود در جمع خبرنگاران حاضر شد و خود را دکتر عبدالرحمان عبدالقادر معرفی کرد! در حالی که نام وی در مدرک موقت تحصیلی اش اصغر جمالی فر ثبت شده بود.

وی با بیان اینکه سابقه مبارزاتیم از سال 54 و در کشورهای آلمان، لبنان و فرانسه است در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که پرسید در این کشورها چه فعالیتی انجام می دادید گفت: با شاه مبارزه می کردیم.

این شخص با اشاره به اینکه من تنها فردی هستم که در ایران از مدارک تقلبی خودم استفاده نکرده ام افزود: من خودم برای تعدادی از مسئولان کشور پاسپورت شناسنامه و مدارک جعلی درست کرده‌ام.

این داوطلب همچنین با اشاره به اینکه در حدود هشت دوره در انتخابات شرکت کرده ام ولی رای نیاوردم در پاسح به خبرنگار مهر که از وی پرسید چه مقدار برای هزینه تبیلغاتی خود در نظر گرفته اید گفت: تا به حال هیچ تبلیغاتی در این چند دوره انجام نداه‌ام!

دکتر مسعود میر زمانی یکی دیگر از داوطلبین ثبت نام کننده در چهرمین روز بود. این داوطلب با بیان اینکه دنبال ریاست مجلس نیستم گفت: صدرصد به صورت مستقل در انتخابات شرکت می کنم و مردم خودشان می دانند به چه کسانی رای دهند.

وی همچنین در خصوص احمدی نژاد و مشایی گفت: احمدی نژاد توانست یک دولت خدمت گزار تشکیل دهد و مشایی را هم در این حد می شناسم که رئیس دفتر رئیس جمهور است.

وی با اشاره به اینکه کشور درگیر بازی های سیاسی شده است گفت: می خواهم بیایم تا فارغ از این دعواهای سیاسی فقط به مردم خدمت کنم.

فرماندار تهران نیز در ساعت 12 امروز در میان خبرنگاران حاضر شد و آماری را از تعداد ثبت نام گنندگان اعلام کرد.

نکته جالبی که امروز در فرمانداری تهران اتفاق افتاد حضور سه دوست برای ثبت نام در انتخابات بود. نفر اول آقایی 47 ساله است که به گفته خود در زمان طاغوت مبارزاتی را علیه شاه انجام داده است. وی همچنین در ادامه با اشاره به اینکه صدرصد مستقل در انتخابات شرکت می کنم گفت : "در ضمن اصلا به دنبال ریاست مجلس نیستم!"



نفر بعدی از این جمع سه نفره جوان ورزشکاری است که می گوید در رشته کشتی فعالیت داشته است. این کشتی گیر داوطلب نمایندگی در پاسخ به این سوال که دوست داری از فنون کشتی درباره کدام شخصیت سیاسی استفاده کنی، نکته جالبی را می گوید: "دوست دارم فنون کشتی را روی احمدی نژاد اجرا کنم!"

