کارگاه آموزشی توانمندسازی آموزش دهندگان سلامت در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی توانمندسازی مهارتهای اساسی برای آموزش دهندگان سلامت با حضور کارشناسان آموزش سلامت همه شهرستان و مدیران وکارشناس مسئولین محترم واحدهای مختلف معاونت امور بهداشتی کرمانشاه و کارشناسان آموزش سلامت استان ایلام از تاریخ 5 تا 7 دی ماه در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان کرمانشاه درحال برگزاری است.

در روز اول کارگاه، دکتر حمزه، معاون امور بهداشتی با اشاره به سیر نزولی توجه و کاهش امکانات اختصاص یافته به بخش بهداشت طی دهه گذشته به اهمیت آموزش بهداشت و استفاده از راهکارهای ارتباطی و جلب حمایت سیاستگذاران در راستای ارتقای برنامه های بهداشتی و ضرورت به کارگیری نوآوری در برنامه را، از اصول اساسی موفقیت در کار اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، در این کارگاه سه روزه مدرسین کارگاه دکتر معینی استادیار آموزش بهداشت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان و خانم سپاهی در خصوص، نحوه برقراری ارتباط برای سلامت، طراحی برنامه ارتباط برای سلامت، اصول و مفاهیم جلب حمایت همه جانبه، تعیین دستور کار جلب حمایت همه جانبه، و تعیین اهداف برای برنامه جلب حمایت، تحلیل دست اندکاران، تدوین پیام جلب حمایت همه جانبه، رویکرد ها و فنون جلب حمایت همه جانبه مطالبی بصورت کاربردی ارائه خواهد شد.

