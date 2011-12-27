به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت، تعداد و نرخ معاملات آتی سکه در بورس کالا، نشان می دهد که در مجموع تعداد قراردادهای آتی سکه در بورس کالا طی آذرماه سال جاری بالغ بر 364 هزار و 395 قرارداد بوده است.

آمار معاملات قراردادهای آتی در بورس کالا طی آذرماه نوع قرارداد تعداد ارزش ( هزار ریال) سکه طلا تحویل دی ماه 90 49.350 3.101.408.300 سکه طلا تحویل اسفندماه 90 99.428 6.765.960.130 سکه طلا تحویل اردیبهشت 91 101.486 7.421.456.070 سکه طلا تحویل تیر91 114.131 8.866.158.960 جمع کل 364.395 26.154.983.460

تعداد قراردادهای سکه معاملات آتی بورس کالا از رشد 72 درصدی در آذرماه در مقایسه با آبان ماه و ارزش آنها با رشد 76 درصدی همراه بوده است.

جدول آخرین نرخ‌های قراردادهای آتی تاریخ قیمت تسویه( ریال) درصد تغییر میزان تغییر سکه طلا تحویل تیر91 1390/10/04 7.157.091 0.98 69.781 سکه طلا تحویل اردیبهشت 91 1390/10/04 6.707.142 0.93 62.726 سکه طلا تحویل اسفند 90 1390/10/04 6.508.120 0.74 48.139 سکه طلا تحویل دی 90 1390/10/04 6.147.826 0.84 51.655

لازم به ذکر است که وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه در بورس کالای ایران کاهش یافته است، بنابراعلام مدیریت قراردادهای مشتق کالایی، بر اساس مصوبه هیئت پذیرش مبنی بر تعیین وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی به صورت شناور، با عنایت به اینکه میانگین قیمت تسویه روزانه طی روز 15 روز کاری از روز 17 آذر تا 4 دی ماه جاری کمتر از 7 میلیون ریال بوده است لذا از روز پنجشنبه هفته جاری وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه به مبلغ 7 میلیون ریال تعیین و کلیه مشتریان ملزم به رعایت مقررات خواهند بود.

پیش از این نیز در روز سی ام آذرماه امسال مدیریت قراردادهای آتی بورس کالا به استناد مصوبه هیئت پذیرش و وضعیت قیمت تسویه روزانه در فاصله زمانی 8 تا 27 آذرماه، اقدام به کاهش وجه تضمین اولیه قراردادها به رقم 7 میلیون و 500 هزار ریال کرده بود.