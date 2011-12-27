۶ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۴۸

اختصاصی مهر/

جدول جدیدترین نرخ‌های قراردادهای آتی سکه در بورس منتشر شد

خبرگزاری مهر جدیدترین نرخ‌های قراردادهای آتی و آمار معاملات فیوچر سکه در بورس کالا را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت، تعداد و نرخ معاملات آتی سکه در بورس کالا، نشان می دهد که در مجموع تعداد قراردادهای آتی سکه در بورس کالا طی آذرماه سال جاری بالغ بر 364 هزار و 395 قرارداد بوده است.

آمار معاملات قراردادهای آتی در بورس کالا طی آذرماه
نوع قرارداد تعداد  ارزش ( هزار ریال)
سکه طلا تحویل دی ماه 90  49.350  3.101.408.300
سکه طلا تحویل اسفندماه 90  99.428  6.765.960.130
سکه طلا تحویل اردیبهشت 91  101.486  7.421.456.070
سکه طلا تحویل تیر91  114.131  8.866.158.960
جمع کل  364.395  26.154.983.460

تعداد قراردادهای سکه معاملات آتی بورس کالا از رشد 72 درصدی در آذرماه در مقایسه با آبان ماه و ارزش آنها با رشد 76 درصدی همراه بوده است.

جدول آخرین نرخ‌های قراردادهای آتی
  تاریخ قیمت تسویه( ریال) درصد تغییر میزان تغییر
سکه طلا تحویل تیر91  1390/10/04  7.157.091  0.98  69.781
سکه طلا تحویل اردیبهشت 91  1390/10/04  6.707.142  0.93  62.726
سکه طلا تحویل اسفند 90  1390/10/04  6.508.120  0.74  48.139
سکه طلا تحویل دی 90  1390/10/04  6.147.826  0.84  51.655

لازم به ذکر است که وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه در بورس کالای ایران کاهش یافته است، بنابراعلام مدیریت قراردادهای مشتق کالایی، بر اساس مصوبه هیئت پذیرش مبنی بر تعیین وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی به صورت شناور، با عنایت به اینکه میانگین قیمت تسویه روزانه طی روز 15 روز کاری از روز 17 آذر تا 4 دی ماه جاری  کمتر از 7 میلیون ریال بوده است لذا از روز پنجشنبه هفته جاری وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه به مبلغ 7 میلیون ریال تعیین و کلیه مشتریان ملزم به رعایت مقررات خواهند بود.

پیش از این نیز در روز سی ام آذرماه امسال مدیریت قراردادهای آتی بورس کالا به استناد مصوبه هیئت پذیرش و وضعیت قیمت تسویه روزانه در فاصله زمانی 8 تا 27 آذرماه، اقدام به کاهش وجه تضمین اولیه قراردادها به رقم 7 میلیون و 500 هزار ریال کرده بود.
