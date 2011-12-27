به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت، تعداد و نرخ معاملات آتی سکه در بورس کالا، نشان می دهد که در مجموع تعداد قراردادهای آتی سکه در بورس کالا طی آذرماه سال جاری بالغ بر 364 هزار و 395 قرارداد بوده است.
|نوع قرارداد
|تعداد
|ارزش ( هزار ریال)
|سکه طلا تحویل دی ماه 90
|49.350
|3.101.408.300
|سکه طلا تحویل اسفندماه 90
|99.428
|6.765.960.130
|سکه طلا تحویل اردیبهشت 91
|101.486
|7.421.456.070
|سکه طلا تحویل تیر91
|114.131
|8.866.158.960
|جمع کل
|364.395
|26.154.983.460
تعداد قراردادهای سکه معاملات آتی بورس کالا از رشد 72 درصدی در آذرماه در مقایسه با آبان ماه و ارزش آنها با رشد 76 درصدی همراه بوده است.
|تاریخ
|قیمت تسویه( ریال)
|درصد تغییر
|میزان تغییر
|سکه طلا تحویل تیر91
|1390/10/04
|7.157.091
|0.98
|69.781
|سکه طلا تحویل اردیبهشت 91
|1390/10/04
|6.707.142
|0.93
|62.726
|سکه طلا تحویل اسفند 90
|1390/10/04
|6.508.120
|0.74
|48.139
|سکه طلا تحویل دی 90
|1390/10/04
|6.147.826
|0.84
|51.655
لازم به ذکر است که وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه در بورس کالای ایران کاهش یافته است، بنابراعلام مدیریت قراردادهای مشتق کالایی، بر اساس مصوبه هیئت پذیرش مبنی بر تعیین وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی به صورت شناور، با عنایت به اینکه میانگین قیمت تسویه روزانه طی روز 15 روز کاری از روز 17 آذر تا 4 دی ماه جاری کمتر از 7 میلیون ریال بوده است لذا از روز پنجشنبه هفته جاری وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه به مبلغ 7 میلیون ریال تعیین و کلیه مشتریان ملزم به رعایت مقررات خواهند بود.
