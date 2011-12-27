اتمام لایحه 1000 ماده ای قانون تجارت/ قانون جدید چک وارد صحن می شود

امین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بررسی لایحه تجارت چند روزی است برای نهایی شدن در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس قرار گرفته است گفت: به احتمال زیاد امروز پرونده این لایحه بسته شده و به صحن علنی ارائه می شود.

وی افزود: این لایحه اصل 85 است و برای اجرای آزمایشی نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس دارد برای همین لایحه به صحن علنی ارائه شده تا در صورت تصویب و تائید شورای نگهبان قانون جدید تجارت که در دل آن قانون جدید چک هم وجود دارد اجرایی شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه این لایحه هزار ماده دارد گفت: برای بررسی، مطالعه، تنظیم، تدوین و نوشتن مواد این لایحه سفرهای زیادی انجام شده و کار کارشناسی زیادی صورت گرفته است که با تصویب این قانون تحول بزرگی در عرصه تجارت، ورشکستگی و مجازاتها در امور اقتصادی رخ می دهد.

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس گفت: قانون چک هم در دل این لایحه گنجانده شده که یکی از مهمترین موارد این قانون متحدالحکم شدن قانون چک، برات و سفته است که به نوعی می توان گفت که این سه سند برای ضمانت یک حکم واحد را دارند.