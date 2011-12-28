دکتر سید یحیی یثربی درباره بومی کردن علوم انسانی به خبرنگارمهر گفت: فقط در یک صورت بومی کردن علوم انسانی می‎تواند درست باشد و آن این است که سهم ما درتولید آشکار بشود. یعنی دانش دستاورد خودمان بشود.

وی افزود: متأسفانه از دستاوردهای دیگران استفاده می‎کنیم و در سطح مونتاژ گری هستیم. البته بومی کردن به معنای فرمول جدید آوردن برخلاف جریان جهانی نیست بلکه منظور این است که خودمان هم به اندازه کشورهای پیشرفته فهم درستی از دانش بیابیم.

استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در جامعه‎ای که تفکر بومی نیست، تقلب و زیرکی جای تخصص را می‌گیرد و مدیریتهای نالایق میانی کشورمان چنین وضعیتی برایمان رقم زده است.

یثربی درمورد اینکه بومی کردن علوم انسانی چه دستاوردی برای جامعه دارد اظهارداشت: تاریخ اندیشه نشان داده که تا در علوم انسانی کشوری تحول ایجاد نشود، دیگر سطوح جامعه متحول نخواهند شد. تجربه غرب این را اثبات کرد؛ یعنی تا زمانی که علوم انسانی آنها عوض نشد علوم تجربی و سایر بخشهای جامعه‏ شان هم عوض نشد.

وی افزود: باید از مسائل بنیادی علوم انسانی مانند منطق، معرفت شناسی و فلسفه شروع کنیم و به جامعه شناسی و علوم سیاسی و اینها برسیم. من اعلام آمادگی می‎کنم که در جلساتی از صدا و سیما راجع به آشفتگی علوم انسانی در کشور و راهکارهای رهایی از این بحران صحبت کنم.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه و عرفان اسلامی درخاتمه یادآورشد: باید درباره نحوه و راه و روش بومی سازی کار کنیم و اینکه از کجا شروع کنیم. از مراکز مسئول در این رابطه بازخواست کنیم، چرا که مادامی که بازرسی و ارزیابی نباشد کارها پیش نمی رود.