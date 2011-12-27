قرارداد پژوهشی 38میلیارد ریالی دانشگاه یزد با دستگاههای اجرایی

سید علیمحمد میرمحمدی میبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: 80 قرارداد برون دانشگاهی به ارزش 38 میلیارد ریال از سوی دانشگاه یزد با برخی ارگانها منعقد شد.

وی با اشاره به دستگاههایی که دانشگاه یزد با آن قرارداد بسته است، اظهار داشت: مرکز تحقیقات مخابرات، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، شرکت برق منطقه ای یزد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون و استانداری یزد از جمله دستگاههایی هستند که دانشگاه یزد با آنان قرارداد همکاری صنعتی و علمی دارد.

رئیس دانشگاه یزد همچنین به تعداد مقالات این دانشگاه در سال جاری اشاره کرد و گفت: تعداد مقالات دانشگاه یزد در سال جاری به 400 عدد رسیده و 800 مقاله نیز در کنفرانسها ارائه شده است.