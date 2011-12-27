۶ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۸

هنیه در دیدار با بدیع :

رژیم مبارک یکی از محورهای 3 گانه محاصره نوارغزه بود

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین در دیدار با رهبر اخوان المسلمین مصر در قاهره رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک را یکی از محورهای 3 گانه محاصره نوارغزه توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اسماعیل هنیه در جریان سفر منطقه ای خود شب گذشته با "محمد بدیع" رهبر اخوان المسلمین مصر در قاهره دیدار کرد.

وی بر رابطه مستحکم با اخوان المسلمین مصر تاکید و اعلام کرد که برای تبریک به ملت مصر به ویژه اخوان المسلمین به دلیل پیروزی انقلاب 25 ژانویه به قاهره سفر کرده است.

هنیه افزود: حماس امتداد اخوان المسلمین مصر است و حضور این 2 جنبش در کنار یکدیگر در دل اسرائیل ترس و نگرانی ایجاد خواهد کرد و موجودیت این رژیم را به مخاطره خواهد انداخت.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین با اشاره به انقلاب های عربی  اعلام کرد: اوضاع فعلی اسرائیل را وادار کرده به جای توسعه اراضی اشغالی به فکر حفظ موجودیت خود باشد.

هنیه همچنین رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک را یکی از محورهای 3 گانه محاصره نوارغزه (در کنار محورهای اقتصادی و نظامی) توصیف کرد.

