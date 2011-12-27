اجرای عملیات زمستانه نگهداری از فضای سبز شهری سمنان

امیر مظاهری ظهر روز سه شنبه در گفتگو با مهر، خاک و کوددهی بسترهای چمن در سطح شهر، کوددهی با کودهای شیمیایی ماکرو و میکرو جهت تقویت خاک، هرس و زیبا سازی درختان و حذف شاخه های خشک و زائد و از بین بردن علف های هرز و لایروبی جوبها را از جمله فعالیتهای اولویت دار انجام شده در اجرای عملیات زمستانه برشمرد.

مظاهری فعال کردن همه گلخانه ها و بستر های کاشت گل و گیاه و خزانه و تکثیر انواع گلهای فصلی، دائمی، قلمه، پیوند و سایر عملیات باغبانی را از برنامه های عملیات زمستانه نگهداری از فضای سبز شهری عنوان کرد وگفت: همه این عملیاتها، را بایدبه امور اجرائی از جمله احداث پارکهای جدید، افزایش شبکه آب خام و سایر فعالیتهای مستمر روزانه نیز اضافه کرد.

مظاهری با بیان اینکه شهر سمنان دارای 240 هکتار فضای سبز شهری است گفت: اجرای عملیات زمستانه نگهداری از فضای سبز برای تمامی فضای شهری نیاز نیست و اجرای این عملیات به ترتیب اولویت انجام می شود.

مظاهری آماده سازی بستر برای کاشت را مهمترین کار در فصل زمستان عنوان کرد و گفت: درحدود 30 درصد از فضاهای سبز شهری این عملیات انجام شده است.

رئیس سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری سمنان افزود : 70 درصد بودجه این سازمان برای حفظ ونگهداری ومابقی برای ایجاد فضاهای سبز شهری جدید هزینه می شود.