اخبار کوتاه ورزشی از استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب بهرامی گفت: مسابقات کاراته منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامی با قهرمانی واحد کرمانشاه خاتمه یافت که این دوره از مسابقات با حضور 6 تیم از واحدها و مراکز دانشگاهی استانهای کرمانشاه، ایلام و کردستان از سوم تا پنجم دیماه به میزبانی واحد ایلام برگزار شد.

رئیس تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه افزود: تیم کرمانشاه با کسب 3 مدال طلا، 3 نقره و یک برنز به مقام نخست دست یافت و تیم های سنندج و ایلام دوم و سوم شدند.

بهرامی گفت: حضور ورزشکاران ملی پوش و قهرمانان بین المللی سبب شده بود این دور از مسابقات در سطح مطلوبی برگزار شود.

رئیس تربیت بدنی دانشگاه آزاد کرمانشاه از برگزاری مسابقات شطرنج و فوتبال خبر داد و گفت: این مسابقات تا پایان سال جاری به میزبانی واحد کرمانشاه در بخش پسران برگزار می شود.



3 بانوی کرمانشاهی به اردوی تیم ملی قایقرانی دعوت شدند



3 بانوی کرمانشاهی به دومین مرحله اردوی تیم ملی قایقرانی کشورمان جهت حضور موفق در رقابتهای المپیک 2012 لندن دعوت شدند.

بر اساس این گزاش، خانم ها هستی قبا پور در رشته کایاک بزرگسالان و خانم ها نادیا تالانگ و هیوا فضلی در رشته کانو کانادایی به این مرحله اردو دعوت شده اند.



این اردو قرار است از 17 دی ماه تا 8 بهمن در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شود.



درخشش کاراته صحنه در جام بین المللی ایران زمین



تیم منتخب شهرستان صحنه در رقابتهای کارته بین المللی جام ایران زمین موفق به کسب 4 مدال طلا شد.



در این رقابتها که به مدت 2 روز در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار شد،تیم صحنه در 3 رده صاحب مدال طلا شد.



بنابراین گزارش در رقابتهای رده بزرگسالان، در وزن منفی 84 کیلوگرم میلاد یاری به مدال طلا دست یافت.



همچنین در رقابتهای رده جوانان در وزن منفی 55 کیلوگرم میعاد یاری،و در وزن منفی 50 کیلوگرم سینا کرمی مدال طلا را تصاحب کردند.



در رقابتهای وزن منفی 45 کیلوگرم رده رضا تیموری طلا گرفت.



این رقابتها با شرکت تیمهای قزاقستان، ارمنستان، هنگ کنگ،کره جنوبی، هلند، گرجستان و عراق و چند تیم داخلی برگزار شد.