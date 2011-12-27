مهدی مهدوی کپیتان تیم سایپا در خصوص اخرین وضعیت نارنجی پوشان در گفتگو با خبرنگار مهرگفت :شرایط بسیار خوبی داریم در این فصل بازیکنان مستعد خوبی در اختیار داشته و اگر اتفاق غیر منتظره ای نیافتد و بازیکنان مصدوم نشوند قهرمان لیگ برتر خواهیم شد.

وی اظهار داشت: دیگر زمان کسب نایب قهرمانی در رقابتهای لیگ برتر به پایان رسیده و با مجموعه بسیار خوبی که در اختیار داریم در رقابتهای امسال قهرمان خواهیم شد.

مهدوی در خصوص بازی با شهرداری تبریز گفت: بازی بسیار سخت و حساسی بود هر دو تیم بازی خوبی را به نمایش گذاشتند تا گیم چهارم هم بازی با تساوی پیگیری شد ولی در گیم اخر ما کاملا از حریف برتر بودیم و موفقف شدیم پیروز میدان شویم.

مهدوی ادامه داد: لیگ در این فصل درسطح خوبی برگزار می شود و هواداران به والیبال استقبال خوبی از بازی ها کردند در کرج هم سالن نشاط پر از تماشاگر می شود و امیدوارم هر چه زودترسالن انقلاب اماده شود تا همه هواداران تیم سایپا البرز بتوانند بازی های ما را تماشا کنند.

کاپیتان سایپا در پایان خاطرنشان کرد: این روند را ادامه خواهیم داد تا بتوانیم قهرمان لیگ برتر والیبال شویم.