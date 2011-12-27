۶ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۳۵

مهدی مهدوی:

لیگ در این فصل درسطح خوبی برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: کاپیتان تیم والیبال سایپا اظهار داشت: امیدوارم هر چه زودترسالن انقلاب اماده شود تا همه هواداران تیم سایپا البرز بتوانند بازی های ما را تماشا کنند.

مهدی مهدوی کپیتان تیم سایپا در خصوص اخرین وضعیت نارنجی پوشان در گفتگو با خبرنگار مهرگفت :شرایط بسیار خوبی داریم در این فصل بازیکنان مستعد خوبی در اختیار داشته و اگر اتفاق غیر منتظره ای نیافتد و بازیکنان مصدوم نشوند قهرمان لیگ برتر خواهیم شد.

وی اظهار داشت: دیگر زمان کسب نایب قهرمانی در رقابتهای لیگ برتر به پایان رسیده و با مجموعه بسیار خوبی که در اختیار داریم در رقابتهای امسال قهرمان خواهیم شد.

مهدوی در خصوص بازی با شهرداری تبریز گفت: بازی بسیار سخت و حساسی بود هر دو تیم بازی خوبی را به نمایش گذاشتند تا گیم چهارم هم بازی با تساوی پیگیری شد ولی در گیم اخر ما کاملا از حریف برتر بودیم و موفقف شدیم پیروز میدان شویم.

مهدوی ادامه داد: لیگ در این فصل درسطح خوبی برگزار می شود و هواداران به والیبال استقبال خوبی از بازی ها کردند در کرج هم سالن نشاط پر از تماشاگر می شود و امیدوارم هر چه زودترسالن انقلاب اماده شود تا همه هواداران تیم سایپا البرز بتوانند بازی های ما را تماشا کنند.

کاپیتان سایپا در پایان خاطرنشان کرد: این روند را ادامه خواهیم داد تا بتوانیم قهرمان لیگ برتر والیبال شویم.

