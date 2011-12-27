شبکه پژوهش در اتحادیه همکاریهای کشورهای حاشیه اقیانوس هند ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول کدخدایی پیشنهاد تشکیل این شبکه را از افتخارات پژوهشکده علوم و صنایع غذایی استان دانست و درباره اهداف تشکیل آن گفت: انجام پژوهش های مشترک، هم افزایی، انجام تبادلات علمی و یکسان سازی استانداردهای غذایی از جمله این اهداف است.

وی ادامه داد: پژوهشکده علوم و صنایع غذایی به عنوان تنها مرکز تحقیقات حرفه ای و تخصصی در حوزه علوم و فناوری غذایی در کشور از بهمن ماه سال جاری برای اولین بار در کشور اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور در سه گرایش شیمی مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی و فرآوری صنایع غذایی خواهد کرد.

کدخدایی امضای دو تفاهم نامه در سطح کلان میان وزارت علوم با مشارکت پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در اولین روز برگزاری نمایشگاه پژوهش و فناوری استان را نشان از توانمندی های پژوهشی این مرکز دانست.

وی ابراز امیدواری کرد: تبیین فلسفه پژوهش و نقش آن در ایجاد ثروت برای بخش خصوصی منجر به مشارکت هرچه فعال تر این بخش در حوزه پژوهش و کاهش میزان دولتی بودن پژوهش ها شود.