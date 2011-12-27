توانایی کبوترها در ریاضی و مرتب کردن اعداد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه "اوتاگو" در نیوزلند نتایج شگفت انگیزی را درباره گروهی از "ریاضیدانان پردار" با عنوان "کبوتر" در مجله علمی ساینس منتشر کردند.

توانایی درک مفاهیم انتزاعی از جمله اعداد تاکنون تنها در عده کمی از حیوانات برای مثال میمونها شناخته شده بود. اکنون به خاطر این تحقیقات، اسناد جدیدی به دست آمده است که بیش از گذشته ریاضیدانان پنهان در دنیای حیوانات را نشان می دهند.

در حدود 15 سال قبل در مجله ساینس تحقیقی منتشر شد که نشان می داد میمونهای ماکاکو قادرند تصاویر را برپایه شماره ای که بر روی هر یک از آنها نوشته شده است مرتب کنند.

اکنون این محققان نیوزلندی با استفاده از همان روش تحقیقی را انجام دادند و در نهایت شگفتی دریافتند که کبوترها هم از چنین قابلیتی برخوردارند.

این محققان پس از کشف این توانایی دو فرضیه را مطرح کردند. برپایه فرضیه اول، این پرندگان و میمونها تواناییهای عددی را به روشی کاملاً مستقل و در طول مسیر تکامل خود توسعه داده اند.

درحالی که فرضیه دوم پیشنهاد می کند که تواناییهای عددی کبوترها و ماکاکوها از یک جد مشترک بسیار دور به ارث رسیده اند.

در هر دو مورد، این محققان نشان دادند که این پرندگان بسیار باهوشتر از آن چیزی هستند که تاکنون تصور می شد.