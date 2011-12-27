توافق جمعی ادیان جهان بر تبعات منفی گرمایش زمین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، لین ویتنی از ساکنان شهر پرینستون در نیوجرسی که به تحقیق و بررسی درباره دیدگاه های ادیان جهان می پردازد گفت: چشم انداز مسیحیان پروتستان این است که تغییرات جوی که به واسطه انسان ایجاد شده یک مسئله حقیقی است، تبعات این تغییرات جوی قابل توجه بوده و نیازمندان را بیش از سایرین تحت تأثیر قرار خواهد داد.

لین این تحقیقات را به درخواست گروه اقلیم شهروندی در نیوجرسی انجام داده است.

وی در گزارش خود بخشی از گزارش آکادمی پاپی علوم واتیکان را نیز منعکس کرده است. واتیکان در این گزارش آورده است: ما از مردم تمام ملل می خواهیم جدیت تأثیرات برگشت ناپذیر گرمایش زمین را که به واسطه انتشار گازهای گلخانه ای ایجاد شده به رسمیت بشناسند.

این گزارش خواستار انجام سه اقدام فوری کاهش جهانی انتشار دی اکسید کربن بدون تأخیر و استفاده از تمام ابزارهای ممکن، کاهش تراکم آلاینده های گرم کننده هوا و فراهم کردن راهکارهایی برای انطباق با شرایط ایجاد شده تغییرات جوی شده است.

گزارش واتیکان نتیجه گیری کرده است که هزینه اقدامات توصیه شده در مقایسه با هزینه ای که جهان در صورت عدم اقدام در این عرصه و یا اقدام ناموفق پرداخت می کند هیچ خواهد بود.

گروه اقلیم شهروندی در سال 2008 با هدف متقاعد کردن اعضای کنگره آمریکا برای اتخاذ تصمیمهای زیست محیطی، اقدام سریع در این عرصه و عدم استفاده از سوختهای فسیلی که سهم مهمی در انتشار کربن و در نتیجه گرمایش زمین دارد فعالیت می کند.

براساس گزارش این محقق، شورای جهانی کلیساها نیز اعلام کرده است: انسانها عامل ایجاد تغییرات جوی هستند و علت این امر مصرف گرایی میان انسانها است که در کشورهای صنعتی ثروتمندتر و اقشار متمول تر سراسر جهان مشهودتر است، درحالی که تبعات آن را کشورهای کمتر توسعه یافته، نیازمندان و نسلهای آینده تجربه خواهند کرد.

همچنین لین ویتنی نیز اظهار داشت که هندوها در این رابطه اعتقاد دارند ملتهای جهان باید باهم برسر طرح اصلاح نقش بشر در تغییرات جوی توافق کنند. قسمت اعظم این ماجرا توسط نیروهای قدرتمند برخی کشورها ایجاد شده که با تلاشهای مشابه مخالف هستند و هر مفهومی را در این عرصه به چالش کشیده اند.

براساس اظهارات ویتنی، مهمترین پیام این گزارش این است که ادیان بزرگ جهان به این مسئله فکر می کنند، در رابطه با آن توافق دارند و به قدری نگران هستند که ورود عملی به این عرصه را اجتناب ناپذیر می دانند.

وی افزود: واضح است ایالات متحده آمریکا بزرگترین مصرف کننده سوخت فسیلی در جهان بوده و یکی از کشورهایی است که تلاش می کند استقلال خود را از هرگونه محدودیت این مصرف حفظ کند. اما بسیاری از مردم امیدوارند سیاستمدارانی که خود را نماینده مردم می دانند به صدای آنها گوش کرده و به این رک برسند که اکثریت مردم از آنها می خواهند در این راستا اقدام درستی انجام دهند.