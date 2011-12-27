180 نفر در حوزه انتخابیه تهران داوطلب نمایندگی مجلس شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نایبی دقایقی پیش در جمع خبرنگاران مستقر در فرمانداری تهران حاضر شده و آخرین آمار ثبت نام های صورت گرفته برای داوطلبی نمایندگی مجلس را اعلام کرد.

وی گفت: 180 نفر جهت نامزدی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از تهران ثبت نام کرده اند که 157 نفر از آنها مرد و 23 تن از بانوان هستند .

نایبی افزود: در اجرای ماده 32 انتخابات در حوزه انتخابیه شهرستان تهران 30 نفر از معتمدین شهر انتخاب شدند که 8 نفر از آنها عضو اصلی و 5 نفر علی البدل در هیئت اجرایی انتخابات حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: از آنجایی که تهران برای ارامنه شمال و زرتشتیان حوزه اصلی به شمار می رود برای هر کدام از این اقشار معتمدین 30 نفره تعیین شد که 8 نفر به عنوان عضو اصلی و 5 نفر به عنوان علی البدل در هیئت اجرایی انتخابات حضور خواهند داشت.

نایبی اظهار امیدواری کرد که بعدازظهر امروز نیز برای اقلیت های عاشوری، کلدانی و کلیمی ها نیز انتخاب معتمدین صورت بگیرد.

وی همچنین اعلام کرد که اسامی معتمدین بر روی سایت مربوطه درج خواهد شد.

نایبی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا معتمدین به واسطه جایگاه حقوقی در هیئت اجرایی حضور خواهند داشت یا این امر انتخابی است، گفت: همه معتمدین به صورت انتخابی تعیین می شوند و تنها رئیس اداره ثبت احوال و یک نفر معرفی شده از شورای نگهبان به واسطه جایگاه حقوقیشان در هیئت اجرایی حضور دارند.