واترپلوی ایران باید به جایگاه واقعی خود برسد/ هدف صعود به المپیک 2016

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه معارفه کامبیز رخشانی مهر به عنوان مربی و ملی پوشان دعوت شده به اردوی تیم ملی واترپلوی بزرگسالان کشور عصر دوشنبه در محل سالن اجتماعات دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی برگزار شد.

محسن رضوانی، سرپرست امور دبیری فداسیون با اشاره به چهارماه از فعالیت کادر جدید مدیریتی فدراسیون گفت: در این مدت بازبینی کلی در امور سه رشته شنا، شیرجه و واترپلو انجام شده و طی آن با تشکیل کمیته‌های مشورتی متشکل از ملی پوشان پیشین و افراد خوشنام، برنامه‌های بلند مدت و میان مدتی را برای این رشته‌ها در نظر گرفتیم.

وی تصریح کرد : فدراسیون در قالب کمیته مشورتی واترپلو برنامه‌ریزی ویژه‌ای را نیز روی رشته واترپلو انجام داد که طی آن علاوه بر تشکیل مدرسه واترپلو با هدف پشتوانه سازی و پرورش تیم‌های پایه، برای سازماندهی تیم‌های بزرگسالان، جوانان و کمتر از 18 سال به برنامه ریزی پرداختیم.

رضوانی با اشاره به هدفگذاری و برنامه‌های پیش روی تیم ملی واترپلو بزرگسالان اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده تیم ملی واترپلوی بزرگسالان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا که سال آینده در امارات برگزار خواهد شد، شرکت می‌کند و مهمترین هدف واترپلو صعود به المپیک 2016 است.

رضوانی خطاب به ملی پوشان حاضر در جلسه عنوان کرد: سرمربی تیم ملی واترپلوی کشور جهت انجام مذاکرات نهایی برای پذیرفتن مسئولیت تیم ملی واترپلو وارد ایران می‌شود و من از تک تک شما می‌خواهم ضمن تلاش و کوشش و رعایت کامل نظم و انظباط تمام تلاش خود را برای همکاری و همدلی با مربیان تیم ملی انجام دهید.