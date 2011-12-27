به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه نخستین دوره جشنواره تلویزیونی جام جم با برپایی برنامه‌های متنوع هنری همراه خواهد بود. اجرای موسیقی سنتی و اجرای یک قطعه موسیقی پاپ زنده با عنوان "سیمای میهن" توسط دو خواننده برجسته از مهم‌ترین بخش‌های این مراسم خواهد بود.

این مراسم قرار است با حضور وسیع همه نامزدها و هنرمندان فعال در سه رشته تله فیلم، مستند و انیمیشن به شکل باشکوهی برگزار شود. قرائت بیانیه هیئت داوران در بخش‌های مختلف از دیگر قسمت‌های اصلی این مراسم به شمار می‌آید. این مراسم همچنین با اجرای نغمات مذهبی و شاهنامه خوانی همراه خواهد بود.

نخستین جشنواره تلویزیونی جام جم طی آذر و دی 90 در چهار بخش فیلم‌ تلویزیونی، مستند، انیمیشن و ویژه برگزار شد.

- در نخستین دوره جشنواره جام جم یک اثر در بخش فیلم تلویزیونی و یک اثر در بخش مستند بر اساس انتخاب مخاطبان سیما و آرای پیامک‌های مردمی انتخاب خواهند شد و دو تندیس جشنواره به این دو اثر منتخب تعلق خواهد گرفت.

- در بخشی از مراسم پایانی جشنواره به بهترین آثار رسیده به جشنواره با موضوع‌های "ترویج اندیشه دینی"، "ترویج اخلاق فاضله"، "امیدافزایی"، "آگاهی بخشی"، "دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی"، "بیداری اسلامی" و "جهاد اقتصادی" جوایزی اهدا خواهد شد.

جشنواره جام جم چارچوب محدودی دارد

- تاجبخش فنائیان عضو هیئت داوران بخش فیلم‌های تلویزیونی نخستین جشنواره جام جم، ضمن اظهار امیدواری از برگزاری چنین جشنواره‌ای گفت:‌ هدف از برگزاری جشنواره‌ای این‌چنینی، در نگاه اول معرفی استعدادهای جوان است تا با ایجاد یک بستر مناسب برای همکاری جدی و مستمر با سازمان رشد کنند و قدرت این را پیدا کنند که توانایی هنری و تکنیکی خود را در قالب دیدگاه‌های اجتماعی، انسانی و هر آن چه که در حیطه جهان‌بینی فردی‌شان می‌گنجد، به منصه ظهور برسانند اما هدف دیگری که مورد توجه است ایجاد یک عرصه رقابتی برای حضور هنرمندان با سابقه و پیشکسوت این رسانه است که در نهایت به بهبود آثار و افزایش کیفیت تولیدات بیانجامد.

وی افزود: چشم‌اندازی که جشنواره جام جم ترسیم می‌کند، جدا شدن از چارچوب محدود فعلی است. این جشنواره که در گام نخست نیازمند ارزیابی آثار و تولیدات رسانه‌ای خود بوده است، قدم بعدی را در عرصه رقابتی به سایر آثاری که در خارج از سیما تولید شده است، اختصاص می‌دهد تا در نهایت، دامنه فعالیتی خود را به عنوان یک جشنواره بین‌المللی بگستراند.

فنائیان در ادامه با اشاره به این که جشنواره جام جم به دنبال تحقق دو مسئولیت اصلی رسانه ملی که قائل بر محتوا، و گسترش شناخت و آگاهی مخاطب خود است، قدم بر می‌دارد، تصریح کرد: سازمان صدا و سیما متناسب با مقتضیات ملی و دینی و سیاست‌های فرهنگی‌ای که دارد، به محتوای آثار خلق شده می‌اندیشد. همینطور با توجه به تأکیدی که رهبری بر چهار محور امید، اخلاق، آگاهی و دین داشتند، به دنبال رسیدن به مجموع آثار نمایشی‌ است که با طرح این محورها، بیشترین تأثیر را بر آگاهی مخاطب خود بگذارد. در همین راستا برگزاری جشنواره‌ای برای رسانه ملی با توجه به این نکات، اتفاق افتاده است.

جای خالی جشنواره جام‌جم محسوس بود

- سیدعباس فاطمی عضو هیئت داوران بخش تله‌فیلم، برگزاری نخستین دوره این جشنواره را اتفاقی در راستای نوع عملکرد تلویزیون به عنوان یک رسانه پرمخاطب ‌دانست و گفت: در فعالیت‌های هنری و فرهنگی به خصوص در حوزه تلویزیون، دو نوع ارزیابی عملکرد وجود دارد. یک ارزیابی از نگاه مخاطبان است که هر رسانه‌ای باید خود را ملزم بداند تا از این طریق میزان موفقیت آثار تولید شده و به نمایش درآمده‌اش در برقراری ارتباط با مخاطب را بسنجد. و نوع دیگر، ارزیابی صاحبنظران از تولیدات رسانه است که هر دو، در مورد رسانه ملی و در قالب جشنواره جام جم - به واسطه نظرسنجی عمومی و قضاوت داوران- رخ داده تا در نهایت سیما، با توجه به نتایج این ارزیابی‌ها، روند تولید خود را سنجیده و در صورت نیاز به اصلاح و تغییرات دست بزند.

وی با اشاره به این که بهبود کیفی آثار و افزایش بهره وری، در نهایت به نزدیکی آثار به سلیقه مخاطب می‌انجامد، ادامه داد: جای خالی چنین جشنواره‌ای از آن جهت که دامنه پوشش تولید خود را ‌غیر از بخش تله فیلم و سریال به سایر بخش‌ها همچون مستند و انیمیشن افزایش داده، و همین طور به دلیل زمینه‌سازی‌اش برای ایجاد رقابت میان هنرمندان این عرصه محسوس بود.

تداوم و برنامه‌ریزی از بیراهه رفتن جشنواره جلوگیری می‌کند

- طهماسب صلح‌جو منتقد تلویزیون و سینمای ایران درباره برگزاری نخستین دوره این جشنواره تلویزیونی جام‌جم گفت: لزوم برگزاری هر جشنواره تنها با آگاهی و شناخت اهداف مورد نظر مسئولان و مدیران آن مشخص می‌شود. گرچه هر رویداد فرهنگی‌ای که تحت عنوان جریانی همچون جشنواره برگزار شود، دارای تأثیرات مثبت بی‌شماری از جمله جمع بندی و ارزیابی مجموعه تولیدات و اتفاقات رخ داده یک ساله و یا بیشتر آن رسانه است که میزان ذوق و تلاش فعالان آن عرصه را مشخص می‌کند؛ و همین طور دلیلی می‌شود بر گشایش مبحث گفتگو و نقد که یکی از کمبودهای موجود این جریان فرهنگی است، اما آن چه در تحقق و دستیابی به این اهداف مسلم است، برگزاری جشنواره‌ای با تداوم و برنامه ریزی شده است، تا این امر را به بیراهه نکشاند و نتیجه و بازتابی تأثیرگذار را به دنبال داشته باشد.

وی با تأکید بر جدی نگرفتن بحث نقد و بررسی در مورد تولیدات تلویزیونی، امکان بسترسازی‌ای که به واسطه جشنواره رخ خواهد داد، مطلوب خواند و افزود: تا به حال هر آن چه به عنوان گفتگوهایی چالش‌برانگیز و منتقدانه در رسانه تلویزیون رخ داده، بی تأثیر بوده است. رسانه تلویزیون تاکنون ظرفیت و نیاز خود را نسبت به نقدهای مثبت تعریف کرده و از انتقادهای چالشی که شاید چون بر مذاق برنامه‌سازان خود خوشایند نیامده، دوری کرده است. شاهد این مثال در تولید برنامه‌هایی با رویکرد نقد و بررسی سازمان به چشم می‌خورد که در این بین، جای خالی برنامه‌هایی که به آرشیو سیما فرستاده، یا دچار بی‌ضابطگی زمان پخش شده‌اند، کاملا مشهود است. این در حالی است که بدون وجود نقد و چالش، هیچ جریان فرهنگی‌ای در مسیر صحیح خود، دنبال نخواهد شد.