به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر تهران روز سه شنبه در چهارصد و سی امین جلسه علنی شورای شهر با تصویب یک فوریت بودجه شورای اسلامی شهر تهران در سال 91 مهلت یک هفته ای برای ارائه نقطه نظرات خود در خصوص بودجه شورا به شهرداری تعیین کردند.

همچنین لایحه ساماندهی صنایع صنوف و مشاغل شهر تهران در این جلسه بررسی شد که به دلیل کمبود وقت و تعدد موضوعات مطرح شده رای گیری در خصوص آن به هفته آینده موکول شد. بررسی لایحه تعیین بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا به دلیل عدم طرح در کمیسیون عمران و کمیسیون فرهنگی اجتماعی به سه جلسه دیگر شورا موکول شد.

بر اساس این لایحه کفن و دفن هنرمندان، نام آوران، ورزشکاران و مداحان حداکثر تا 50 درصد تخفیف دارد که این موضوع مورد انتقاد مسجد جامعی قرار گرفت. وی گفت باید این موضوع در کمیسیون فرهنگی اجتماعی مطرح شود زیرا پیش از این هنرمندان، روزنامه نگاران و ورزشکاران به شکلی دیگر در قطعه ویژه خود دفن می شدند که تغییر این روال نیاز به آسیب شناسی دارد.

خسرو دانشجو نیز خواستار بررسی این لایحه در کمیسیون عمران در شیب رشد هزینه ها در سالهای اخیر شد.

همچنین اعضای شورای شهر تهران سالروز حماسه 9 دی را گرامی داشتند و مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا این روز را یوم الله نامید که انقلاب و کشور را بیمه کرد.

چمران نیز این حرکت را در سابقه تاریخی کشور کم نظیر دانست که میثاقی دوباره با ولایت بود.