۶ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۱۰

مرتضوی خبر داد:

تاکنون هزار و 422 نفر برای نامزدی در انتخابات مجلس نهم ثبت نام کرده‌اند

رئیس ستاد انتخابات کشور ضمن ارایه گزارشی از آخرین آمار موجود در سامانه جامع انتخاباتی، گفت: تا کنون از هزار و 422 نفری که ثبت نام شده‌اند تنها از هزار و 249 نفر ثبت نام نهایی صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور پیش از ظهر امروز در کنفرانس خبری که در محل ستاد ثبت نامی که در ستاد انتخابات کشور مستقر است، برگزار شد طی سخنانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برابر آخرین آمار در سامانه جامع وزارت کشور تا کنون از هزار و 422 نفر ثبت نام برای نامزدی در انتخابات مجلس نهم صورت گرفته است که از این تعداد هزار و 249 نفر ثبت نام نهایی شده‌اند و ثبت نام 173 نفر هم هنوز نهایی نشده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد هزار و 352 نفر مرد و 70 نفر هم زن می‌باشند، گفت: در حقیقت تا کنون 83 درصد از آقایان و 17 درصد از بانوان برای نامزدی در انتخابات مجلس نهم ثبت نام کرده‌اند.

رئیس ستاد انتخابات کشور در ادامه در خصوص مدرک تحصیلی ثبت نام شدگان گفت: بیشترین فراوانی برای مدرک تحصیل فوق لیسانس است که بالای 65 درصد می‌باشد و همچنین مدرک 15 درصد از ثبت نام شدگان لیسانس و 15 درصد دیگر مدارکشان دکترا است. ضمن این که مابقی ثبت نام شدگان دارای تحصیلات حوزوی و یا سایر مدارک می‌باشند.

مرتضوی در ادامه در خصوص شرایط کنونی داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات مجلس نهم نیز گفت: بیشترین فراوانی سنی داوطلبین 22 درصد است که مربوط به رنج سنی 41 تا 45 سال است. همچنین 19 درصد ثبت نام شدگان در رنج سنی 41 تا 50 سال قرار دارند.

وی با بیان اینکه بیشترین فراوانی ثبت شده 41 درصد است که به رنج سنی 40 تا 50 سال دارد، گفت: مابقی داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات مجلس نهم در مقاطع سنی مختلفی هستند.

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیا اینکه براساس گزارشات دریافت شده به نظر می‌رسد انتخاباتی با مشارکت مطلوب خواهیم داشت، گفت: با توجه به بررسی‌هایی که از ستاد انتخابات کشور انجام داده‌ایم تا کنون همه گروه‌ها و سلایق سیاسی به منظور کاندیداتوری در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد بستر لازم برای مشارکت بی چون و چرا و حداکثری مردم فراهم شود.

مرتضوی خطاب به داوطلبین نامزدی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: داوطلبان قبل از مراجعه به مراکز حوزه‌های انتخابیه برای ثبت نام اطلاعیه‌های ستاد انتخابات کشور را مطالعه کنند و با مدارک کافی و لازم بیایند.

وی همچنین در خصوص کارآیی نظام جامع انتخاباتی گفت:با تدوین نظام جامع انتخاباتی دقت و صحت اطلاعات داوطلبین کاندیداتوری انتخابات نهمین دوره مجلس افزایش یافته است.

