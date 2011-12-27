قم با فقر زیرساختهای فرهنگی و هنری مواجه است/ تقویت زیرساختها مهمترین اولویت

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی اسماعیلی طبا ظهر سه شنبه در اولین نشست خبری خود با نمایندگان و خبرنگاران رسانههای جمعی اظهار داشت: استان قم در کنار ویژگیهایی که به لحاظ استان بودنش مطرح است، از ویژگیهای خاصی به ویژه در حوزه فرهنگ و هنر برخوردار است که آن را از سایر استانهای کشور متمایز میکند.
وی با اشاره به ظرفیتهای خوبی که در این استان وجود دارد، گفت: قم نقش تغذیهکننده فکری و فرهنگی سایر استانهای کشور را برعهده دارد، بنابراین برنامهریزیهای فرهنگی در این استان باید به گونهای باشد که ضمن ارتقای شاخصهای فرهنگی در استان، شأن قم در تغذیه فرهنگی سایر استانها در نظر گرفته شود.
تقویت جایگاه شورای فرهنگ عمومی
اسماعیلی طبا با تشریح سیاستهای راهبردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، همگرایی و همافزایی بین دستگاههای فرهنگی و تقویت جایگاه شورای فرهنگ عمومی استان را مهمترین اولویت این اداره کل برشمرد و تاکید کرد: برای تقویت شورای فرهنگ عمومی و فعال کردن کارگروههای زیرمجموعه این شورا، اتاق فکری با حضور کارشناسان حوزوی و دانشگاهی و هنرمندان تشکیل شده است.
وی ادامه داد: اولین جلسه این اتاق فکر در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و همه اعضای این جلسه به ضرورت تشکیل این اتاق فکر برای عملی شدن و کارشناسی شدن طرحهای فرهنگی اذعان دارند.
تمامی طرحها و پروژهها باید پیوست پژوهشی داشته باشد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، تقویت بعد پژوهشی برنامهها و طرحهای فرهنگی و هنری را از دیگر سیاستهای راهبردی این اداره کل برشمرد و تاکید کرد: موضوع فرهنگ، انسان است و انسان موجود پیچیدهای است، بنابراین برنامهریزیهای فرهنگی برای انسان نیز از پیچیدگی خاصی برخوردار است.
وی گفت: هر پروژهای که برای سال 91 تعریف میشود باید دارای پیوست پژوهشی باشد و بر اساس نیازسنجی اجرا شود.
وی تقویت بعد آموزشی طرحها و برنامههای فرهنگی را مورد تاکید قرار داد و افزود: در حال حاضر دو محیط رسمی آموزشی مرتبط با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل هنرستان هنرهای زیبا و مرکز علمی – کاربردی در قم فعالیت میکنند اما ضرورت ارائه آموزش به همه افرادی که در انجمنهای فرهنگی وهنری مرتبط با این اداره کل فعالیت میکنند احساس میشود.
اسماعیلی طبا تاکید کرد: در این راستا مدیران کانون های تبلیغاتی از 15 دی ماه آموزش میبینند و برای آموزش خبرنگاران نیز برنامه جدی داریم.
تامین زیرساختهای فرهنگی و هنری
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم یکی دیگر از سیاستهای راهبردی این اداره کل را تامین زیرساختهای فرهنگی و هنری عنوان کرد و یادآور شد: در قم با فقر زیرساختهای فرهنگی و هنری مواجه هستیم؛ به ویژه در مناطق نیروگاه، امامزاده ابراهیم، خیابان امام و... که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، زیرساخت مناسب و آمادهای نداریم و یا این زیرساختها بسیار اندک است.
اسماعیلی طبا اضافه کرد: امیدواریم با طرحهایی که در حال پیگیری است مجتمعهای فرهنگی، سالن سینما و... در این مناطق ایجاد شود.
وی به روند ساخت تالار بزرگ شهر قم اشاره کرد و افزود: احداث این تالار به مرحله سقفسازی رسیده و امیدواریم هر چه زودتر شاهد بهرهبرداری از این تالار باشیم.
احداث مجتمع فرهنگی در پردیسان
وی از اختصاص زمین و اعتبار لازم برای احداث مجتمع فرهنگی در پردیسان قم خبر داد و گفت: این مجتمع از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری احداث میشود و به زدوی کلنگ احداث آن به زمین زده میشود.
اسماعیلی طبا با تاکید بر لزوم برون سپاری برنامهها و ارائه خدمات مکانیزه به ارباب رجوع اظهار داشت: در حال حاضر زیرساختهای مکانیزه شدن خدمات آماده شده و سعی داریم حضور ارباب رجوع با اداره کل را به حداقل برسانیم.
انجمنهای هنری تقویت میشوند
وی یکی دیگر از برنامههای این اداره کل را تقویت انجمنهای هنری عنوان کرد و گفت: انجمنها بازوی مردمی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند و امیدواریم به لحاظ استقرار آنها و ارائه آموزشهای مورد نیاز قدمهایی برداشته شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم به احداث شهرک چاپ و نشر اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 180 صحافی و چاپخانه در قم فعالیت میکنند که اگر این واحدها با هم تجمیع شوند میتوانند خدمات بهتری ارائه کنند.
وی گفت: البته به لحاظ قیمتی که برای واگذاری زمین در نظر گرفته شد مشکلاتی وجود دارد و امیدواریم این مشکلات برطرف شود.
تقویت کانونهای فرهنگی هنری مساجد
اسماعیلی طبا با اشاره به فعالیت 350 کانون فرهنگی هنری در مساجد استان قم اظهار داشت: این کانونها بدنه مردمی و اسلامی اداره کل ارشاد هستند که میتوانند به اجرای سیاستهای راهبردی این اداره کل کمک کنند.
وی گفت: مساجد در بعد فرهنگی پیشرفتهای خوبی داشتند اما در زمینه فرهنگی کمتر مورد توجه قرار گرفتند و ما سعی داریم در سال آینده این کانونها را تقویت کنیم.
اسماعیلی طبا:
قم با فقر زیرساختهای فرهنگی و هنری مواجه است/ تقویت زیرساختها مهمترین اولویت
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با بیان اینکه قم با فقر زیرساختهای فرهنگی و هنری مواجه است، یکی دیگر از مهمترین سیاستهای راهبردی این اداره کل را تامین زیرساختهای فرهنگی و هنری عنوان کرد.
نظر شما