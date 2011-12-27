۶ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۲۰

بیرانوند در گفتگو با مهر:

9 هزار هکتار باغ در خرم آباد وجود دارد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد گفت: در حال حاضر بیش از 9 هزار هکتار باغ در سطح این شهر ستان وجود دارد.

اکبر بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کل سطح باغات شهرستان خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 9 هزار و 300 هکتار باغ در سطح این شهرستان وجود دارد.

وی با بیان اینکه از این میزان بیش از پنج هزار و 300 هکتار باغ بارور است عنوان کرد: تولید محصول این باغات در شهرستان خرم آباد بیش از 33 هزار تن است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد یادآور شد: در حال حاضر 18 درصد کل باغات لرستان در شهرستان خرم آباد وجود دارد.

بیرانوند با اشاره به احداث باغات تجمیعی در سایر مناطق خرم آباد بیان داشت: همچنین یکی دیگر از اقدامات جهاد کشاوری خرم آباد احداث بیش از 250 هکتار باغ انار در منطقه نوژیان طی دو سال بوده است.

