اخراج نماینده دولت از صحن علنی از اختیارات رئیس مجلس است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز سه شنبه در پایان جلسه غیر علنی محسن کوهکن عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح حادثه درگیری رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها در صحن علنی مجلس با سید حسین حسینی نماینده فریمان گفت: فضای مجلس برای بیان نقطه نظرات افراد باز است و طبیعتا زمانی که نمایندگان دولت و مجلس می توانند به صراحت نظرات خود را بیان کنند طبیعتا امکان به وجود آمدن پرخاش هم وجود دارد.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ملت ایران در نظام جمهوری اسلامی از مقامات دولت و مجلس انتظار ندارند که از این دست اتفاقات روی دهد.

وی در تشریح درگیری امروز گفت: مسئولی از طرف دولت گزارشی را ارائه داد، چند نفر از طراحان صحبت کردند، بعد از توضیحات نماینده دولت یکی از نمایندگان متعرض آمارهای دولت بوده که گویا نماینده دولت پاسخ می دهد که آمارهای شما کوچه بازاری است.

وی افزود: برداشت همکار ما این بوده که اظهارات نماینده دولت توهین آمیز بوده است بنابراین عکس العمل نشان می دهد و بعد از آن هم نماینده دولت متقابلا عکس العمل نشان می دهد.

کوهکن در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نماینده مجلس ابتدا متعرض نماینده دولت شده و بنابراین مقصر است، گفت: اگر فردی حرفی بزند که زمینه عصبانیت طرف مقابل را فراهم کند او نیز مقصر است.

وی با اشاره به بازبینی نوار ویدئویی جلسه امروز صحن علنی گفت: ریاست مجلس ابتدا محترمانه درخواست کردند که طرفین آرام شوند زمانی که کلمه توهین آمیز از طرف نماینده دولت به مجلس گفته می شود آقای رئیس درخواست می کنند که نماینده دولت به مجلس توهین نکند و ایشان را به بیرون هدایت کند.

کوهکن تصریح کرد: یک ساعت پیش نماینده مجلس و رئیس سازمان هدفمند کردن یارانه ها در کمال صلح و صفا صورت همدیگر را بوسیدند.

وی با تاکید بر اینکه هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بنا به وظیفه ذاتی خود درگیری امروز در صحن علنی مجلس را پیگیری می کند، گفت: هیئت رئیسه مجلس در چارچوب قانون در راستای اقدامات پیشگیرانه برای عدم تکرار چنین اتفاقاتی و طبق انتظامات مجلس درگیری امروز در صحن علنی مجلس را پیگیری می کند.

کوهکن در پایان با حمایت از موضع گیری ریاست مجلس در اخراج نماینده مجلس گفت: طبق آیین نامه مجلس شورای اسلامی در صورتی که هر کسی اعم از نماینده مجلس یا نماینده دولت در صحن علنی مجلس نظم صحن را به هم بریزد ریاست مجلس می تواند ابتدا اخطار داده و سپس فرد را اخراج کند، اخراج نماینده دولت از صحن علنی مجلس از اختیارات ریاست مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز در پی درگیری رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها با سید حسین حسینی نماینده فریمان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار اخراج وی از صحن علنی مجلس شد.