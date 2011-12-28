70 درصد خطوط تغذیه گاز لرستان نشت یابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی گودرزی در این رابطه اظهار داشت: در 9 ماه نخست سالجاری تا کنون بیش از دو هزار و 500 کیلومتر شبکه گاز در لرستان کنترل نشت یابی شده است.

وی یادآور شد: همچنین در این مدت بیش از 100 هزار انشعاب گاز شهری و روستایی در استان لرستان کنترل و نشت یابی شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان ادامه داد: همچنین تاسیسات گازرسانی به شهرستانهای خرم آباد، الیگودرز، ازنا، نورآباد، پلدختر، دورود و الشتر نیز همراه با شهرها و روستاهها و واحدهای صنعتی آنها مورد بازرسی قرار گرفته است.

گودرزی تصریح کرد: خوشبختانه با انجام به موقع بازرسی و نشت یابی تاسیسات گاز استان تاکنون هیچ گونه حادثه ای در این زمینه نداشته ایم.

وی ادامه داد: واحد بازرسی شرکت گاز استان لرستان با بهره گیری از پیشرفته ترین دستگاههای نشت یاب و تیم مجرب نشت یابی، کنترل و پایش را به صورت منظم و دوره ای انجام می دهد.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان یادآور شد: این امر موجب جلوگیری از هدر رفت ثروت ملی، خطرات زیست محیطی و مهم تر از همه جلوگیری از بروز حوادث ناگوار در این زمینه می شود.

گودرزی یادآور شد: مردم استان در صورت مشاهده هر گونه نشت گاز از تاسیسات گاز آنها در اسرع وقت با تلفن 194 امداد گازرسانی در شهرها و مراکز امداد گاز بانی در روستاهها تماس بگیرند.