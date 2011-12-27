تشکیل 47 پرونده با اجرای طرح نظارتی عیارسنجی طلا در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفرصادق اسکندری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این طرح به صورت آزمایشی در استان اجرا و از600 طلا نمونه گیری شد، افزود: در این راستا47 پرونده تخلف تشکیل شد که از این تعداد 22 پرونده به علت مغایر بودن با استاندارد و کم بودن عیار طلا جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد.

وی تقلب، گرانفروشی و عدم صدور فاکتور را از دلایل تشکیل 25 پرونده تخلف در طرح نظارتی ویژه عیارسجی طلا دانست و اظهار داشت: این طرح تا پایان سالجاری با همکاری اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی در آذربایجان غربی اجرا می شود.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی در ادامه از امضای تفاهم نامه مشترک سازمان بازرگانی و اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی در راستای کنترل کیفیت و بازرسی از کالا و خدمات و همچنین اجرای قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و قانون نظام صنفی خبر داد.

اسکندری هدف از انعقاد این تفاهم نامه را جلوگیری از تولید، توزیع و تمرکز کالاهای غیر استاندارد تولید داخل و توزیع و تمرکز کالاهای غیر استاندارد وارداتی و قاچاق، پیشگیری از وقوع تخلفات مغایر با قوانین سازمان استاندارد و قانون نظام صنفی از طریق اطلاع رسانی عنوان کرد.

وی آموزش، توسعه و ترویج استانداردهای مرتبط با هر صنف، کنترل کیفیت بازرسی از کالا و خدمات به صورت مشترک، تدوین استانداردها و آیین کارهای مورد نیاز استفاده از توان مشترک در پیگیری قضایی وحقوقی در مورد جرائم انجام شده مغایر با قانون استاندارد و قانون نظام صنفی، لحاظ کردن ضوابط طرفین به هنگام صدور مجوزها و گواهی های قانونی و تشکیل کارگروه های تخصصی و کارشناسی را از مفاد این تفاهم نامه برشمرد.

اسکندری ادامه داد: با امضا این تفاهم نامه، سازمان بازرگانی آذربایجان غربی موظف شد با اداره کل استاندارد در انجام مراحل بازرسیها مشارکت، فهرست استانداردهای مورد نیاز در مورد اصناف فاقد استانداردهای لازم را به اداره کل استاندارد اعلام و از نیروی انسانی و فیزیکی در راستای توسعه و ترویج استانداردها و کنترل کیفیت کالا و خدمات استفاده کند.

به گفته وی احصا، معرفی، تدوین و آموزش استانداردهای مرتبط با دامنه فعالیت اصناف معرفی شده از سوی سازمان بازرگانی، آموزش و اطلاع رسانی در مورد نحوه بهره گیری از استانداردها و قوانین استاندارد، لحاظ کردن ضوابط مورد توافق در صدور و تمدید پروانه ها طبق دستورالعمل مصوب کمیته و آموزش بازرسان معرفی شده از سوی مجمع و صدور کارت بازرسی نیز ز جمله وظایف اداره کل استاندارد در راستای امضا تفاهم نامه است.