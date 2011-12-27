پروانه نمایش دو فیلم صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای صدور پروانه نمایش 35 میلیمتری درتاریخ 5/10/90 در اداره کل ارزشیابی و نظارت تشکیل شد.
در این جلسه برای فیلمهای "رویای سینما" به کارگردانی علی و حمید شاهحاتمی و تهیهکنندگی علی شاهحاتمی (کودک و نوجوان) و "پرواز بادبادکها" به کارگردانی و تهیه کنندگی علی قوی تن (کودک و نوجوان) پروانه نمایش صادر کردهاست.
"پرواز بادبادکها" برای مخاطب کودک و نوجوان ساخته میشود و در ارتباط با واقعیتهایی از زندگی دشوار دانشآموزان مدرسهای روستایی است که معلم این مدرسه با سختیهایی قصد دارد با بچههای مدرسه همراه شود و مشکلاتشان را بر طرف کند. روناک پوریادگار بازیگر بزرگسال فیلم است و بازیگر نقش اصلی کودک علی معرفتی است.
