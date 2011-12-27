خیر مدرسه ساز کوهدشتی ساخت 14 باب مدرسه را تقبل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طاهری با اشاره به احداث یک باب مدرسه خیر ساز در کوهدشت، اظهار داشت: این پروژه در زمینی به مساحت هزار متر توسط یک خیر مدرسه ساز در این شهر ستان احداث خواهد شد.

وی بیان داشت: زیربنای این مدرسه 202 متر مربع بوده و در قالب دو کلاس ساخته می شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کوهدشت یادآور شد: اعتبار در نظر گرفته شده برای ساخت این مدرسه یک میلیارد و 370 میلیون ریال است که به صورت مشارکتی ساخته خواهد شد.

وی عنوان کرد: این خیر مدرسه ساز نیز در سال گذشته یک باب مدرسه 10 کلاسه، یک باب ساختمان مسکونی و یک باب کانکس را در این شهرستان اهدا کرده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کوهدشت یادآور شد: همچنین این خیر مدرسه ساز ساخت 14 باب مدرسه در مناطق روستایی این شهرستان را تقبل کرده است.