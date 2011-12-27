عضو هر دو جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری هستم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی محمد بزرگواری نماینده مردم کهگیلویه در مجلس شورای اسلامی که امروز سه‌شنبه برای ثبت نام کاندیداتوری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ستاد انتخابات کشور در وزارت کشور حضور یافته بود، در پاسخ به این سوال که در کدام فهرست انتخاباتی خواهد بود، اظهار داشت:‌ نام من هم در لیست جبهه متحد اصولگرایان است و هم در لیست جبهه پایداری انقلاب اسلامی. چه این جبهه‌ها لیست واحد بدهند چه جداگانه لیست بدهند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم با بیان اینکه اعتقاد دارم این دو جبهه هر دو در قالب یک گفتمان فعالیت‌های خود را پیگیری می‌کنند، گفت: ‌در هر دو گروه هم بزرگانی مانند آیت‌الله مهدوی کنی، آیت‌الله مصباح یزدی حضور دارند.

بزرگواری در پایان ابراز امیدواری کرد که اصولگرایانی که کرسی‌های مجلس نهم را به دست می‌آورند بتوانند مسایل و مشکلات مردم را حل کنند.