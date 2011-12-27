500 مدرسه لرستان تحت پوشش طرح مروج سلامت قرار می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قربانی در این رابطه با بیان اینکه عقل سالم در بدن سالم است، اظهار داشت: در این راستا در سال تحصیلی جاری 500 مدرسه در سطح استان با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تحت پوشش مروج سلامت قرار خواهد گرفت.

وی بیان داشت: مدارس مروج سلامت از مجموعه طرح های در دست اجرا بین وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان یادآور شد: در این راستا پس از بررسی وضعیت بهداشت محیط و ارائه آموزش های لازم و رعایت موارد هشتگانه به مدرسه ستاره سلامت اهدا خواهد شد.